Gonzalo de la Carrera le sale al paso a Joaquín Lavín: "Estoy seguro que lo haré mejor como alcalde de Las Condes"

La figura de Joaquín Lavín sigue generando resquemores en parte de la derecha, sobre todo luego de auto proclamarse socialdemócrata, por lo que ahora tendrá competencia para la alcaldía de Las Condes.

Gonzalo de la Carrera anunció este miércoles que quiere ser alcalde "porque estoy seguro que lo haré mejor que Lavín", yendo en representación del Partido Republicano, vinculado a José Antonio Kast.

Quiero ser alcalde de Las Condes porque estoy seguro que puedo hacerlo mejor que Lavín. Los vecinos se merecen poder escoger a un alcalde que no use esta elección como trampolín para la elección presidencial y que su voto sea respetado. Las comunas no son feudos de ningún partido — Gonzalo de la Carrera Correa (@carreragonzalo) September 9, 2020

El conductor del programa "Directo al grano" de Radio Agricultura señaló que "los vecinos se merecen poder escoger a un alcalde que no use esta elección como trampolín para la elección presidencial y que su voto sea respetado" y agregó que "las comunas no son feudos de ningún partido".

Sobre las críticas que busca dividir a su sector político en las próximas elecciones municipales, dijo estar "por lo contrario, quiero representar a la derecha".

"Lavín lleva dos años abrazando ideas de izquierda. Fue él quien se declaró socialdemócrata" finalizó en su cuenta de Twitter De la Carrera.

Yo no estoy por dividir a la derecha en Las Condes. Por el contrario, estoy por representar a la derecha en mi comuna. Lavín lleva dos años abrazando ideas de izquierda. Fue él quien se declaró social demócrata . — Gonzalo de la Carrera Correa (@carreragonzalo) September 9, 2020