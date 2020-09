Ministra Zalaquett y caso Leo Valencia: "¿Qué dicen las barras? Yo espero que no sean condescendiente"

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Mónica Zalaquett, se refirió al caso de violencia intrafamiliar y a la denuncia en contra del volante de Colo Colo, Leonardo Valencia, haciendo un llamado a las barras para que también se pronuncien la respecto.

En Radio Universo, la secretaria de Estado señaló que sobre las denuncias en contra de Valencia "lo que yo tengo entendido es que este hombre ha tenido denuncias de agresiones por parte de su pareja y que este señor tampoco paga pensiones alimenticias entonces no hay mucho que esperar son antecedentes que tenemos aquí”.

Encuesta de violencia contra la mujer confirma alarmantes escenarios Si bien se reconoce que ha aumentado la "conciencia" respecto de la violencia, desnaturalizándola, esta, de todas maneras, va al alza.

En esa línea, Zalaquett hizo un llamado a las barras a no quedarse en silencio frente a estos hechos de violencia hacia la mujer. "En este país nos acostumbramos a funarnos de todo. Yo hago un llamado a barras bravas. A ver, si tenemos un deportista que violenta a una mujer ¿Que dicen las barras? Yo espero que no sean condescendiente con personas que tienen actos de violencia contra mujeres, honestamente yo creo que aquí no podemos tener doble discurso en el país”.

La postura de Zalaquett no pasó desapercibida en redes sociales. Sus dichos generaron diversas críticas al interpretarse que la ministra podría estar incitando a más violencia.

Por lo mismo, en su cuenta de Twitter, Zalaquett aclaró los dichos vertidos en Radio Universo. "Jamás incitaría a la violencia. Lo que debemos hacer como sociedad es erradicarla venga de donde venga y sobre todo si afecta a las mujeres. Por eso mi llamado es a las hinchadas, a los clubes, a los dirigentes y los propios jugadores a condenar y no avalar estos actos".