Ternura al máximo: perro callejero interrumpe performance para ayudar a actor que creía herido

Sin duda el perro es el mejor amigo del hombre y eso quedó demostrado con un hermoso gesto. Un grupo de teatro hacía una representación en la calle, Izmit, Rusia, y uno de sus actores simuló estar herido, en el suelo y con la respiración agitada.

Justamente en ese momento, un perro callejero pasaba por el lugar y, al pensar que el intérprete se encontraba realmente en apuros, no dudó en ofrecerle su ayuda y su cariño.

Como se ve en el video, el can es ovacionado por los presentes y del resto de los actores como reconocimiento a su nobleza.

"Me alegré mucho cuando sentí los besos del perro", manifestó el actor en el medio The Dodo. "Me conmovió mucho. Era como un ángel que quería ayudarme. Fue un momento muy emotivo para mí. No me lo esperaba".