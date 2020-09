Alerta Morada: estas son las 34 mujeres asesinadas este año

Simplemente con el cable de un computador, Héctor Fernando Abarca (61) decidió asfixiar a su cónyuge la tarde del martes 8 de septiembre en Lampa. El primo de la víctima encontró el cuerpo y avisó a la familia, pero en lugar de reprocharle algo al agresor, aseguró: “Ella le aguantaba todo. Es que lo quería”. Sin embargo, si hubo alertas. De acuerdo con información entregada por la hija de Alsacia Arriagada (60) a Carabineros, el sujeto tenía antecedentes de alcoholismo y penales.

En Villa Alemana, la PDI indaga la muerte de Jenny Ledezma, una joven gitana de 28 años que durante la madrugada del lunes fue encontrada muerta en la carpa de su madre. De acuerdo con la información del caso, llegó hasta ahí huyendo de los maltratos de su pareja, los cuales recibía hace alrededor de cuatro años.

“Es necesario que el Estado deje de cargar la responsabilidad de denunciar a las mujeres”

Yoselin Fernández, Vocera Red Chilena Contra la Violencia hacia las Mujeres.

Pero lamentablemente estos dos casos no son hechos aislados. Son una pequeña muestra de un total de 34 femicidios que ha contabilizado en lo que va del año la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres (26 según las cifras del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género). De total de las víctimas, 32 son chilenas, dos son venezonalas, una es peruana y una colombiana. Y sus edades son variadas, lo que confirma que la violencia hacia la mujer es trasversal. Las fallecidas tenían entre 16 y 68 años. Pero no son número. No son cifras. Son 34 mujeres, madres, hermanas, hijas, amigas y amantes. Mujeres que ya no están.

Femicidio en Lampa: sujeto con antecedentes penales ahorcó a su esposa con un cable El hecho quedó al descubierto por el primo de la víctima, quien sorprendió al femicida estrangulando a la mujer de 51 años.

Considerando el alarmante escenario, diversas agrupaciones de mujeres han instado a la autoridad a invertir en sistemas de protección, para que el tema de la violencia preocupe a toda la sociedad y tengan la responsabilidad de actuar. En ese sentido, la ministra de la Mujer, Mónica Zalaquett, comprometió una ley integral contra la violencia y diversos trabajos interministeriales para incorporar la perspectiva de género en todas las dimensiones.

La indignante frase de Carter

“Uno como testigo dice que debe denunciar, pero uno no puede intervenir en algo tan sagrado como una relación de pareja”. Esa fue la declaración de Rodolfo Carter que generó indignación. Así respondió el alcalde al ser consultado por las acciones que se podrían emprender frente al caso de la mujer que fue golpeada en la vía pública, pero que se negó a denunciar a su pareja.

Para la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, no puede ser que la institucionalidad no tenga herramientas para actuar. “La situación está ahí, a plena luz del día, y aún así la responsabilidad sigue sobre los hombros de la mujer, es gravísimo. El Ministerio Público debe actuar de oficio ante un hecho así”, dijo Yoselin Fernández.

Directora de Igualdad de Género U. de Chile por violencia contra la mujer: "No entiendo cómo seguimos replicando un sistema ineficaz" De acuerdo con datos de la IV Encuesta de Violencia contra la Mujer, quienes reconocen ser víctimas de violencia en el espacio educacional llegan a 18,9%.

Las víctimas

1- Gladys Gallegos

53 años.

Asesinada en su casa. Homicida ya había cumplido condena.

2- Alejandra Castro

32 años.

Su pareja la mató mientras visitaba a su hijo en la casa de su ex.

3- Urbelina Leiva

59 años.

Golpeada hasta la muerte por su hijo. Luego la lanzó a un canal.

4- Karen Ramírez

45 años.

Apuñalada con martillo y taladro por su conviviente.

5- Yasna Bustos

31 años.

Degollada por conviviente, quien intentó suicidarse tras el hecho.

6- Ana Viveros

47 años.

Degollada junto a su pareja por su ex, quien luego incendió lo casa.

7- Brenda Vidal

23 años.

Calcinada en incendio con hijos de 1 y 2 años. Familia culpó al ex.

8- Beatriz González

16 años.

Asesinada de un disparo por expareja.

9- Tamara Ruiz

20 años.

Muere tras volcar vehículo en que su pareja la violentaba.

10- Sara Gutiérrez

39 años

Apuñalada y golpeada en la cabeza por su pareja.

11- Elizabeth Mella

54 años

Apuñalada en su cama por desconocido.

12- Mariela Fuentes

39 años

Apuñalada por su marido al interior de auto en un motel.

13- Nataly Davison

24 años

Atacada junto a su hija de 2 años por el padre de la menor.

14- Maribel Mallea

26 años

Apuñalada junto a su hijo de 7 años por exconviviente.

15- Marianela Guzmán

49 años.

Asesinada a balazos por cónyuge, quien luego se suicidó.

16- Viviana Estrada

38 años.

Apuñalada por su expareja mientras iba a retirar pertenencias.

17- Ruth Mendoza

19 años.

Apuñalada en Valle de Azapa por cónyuge.

18- Yulisa Cerda

22 años.

Baleada por su pareja en su domicilio.

19- Carmen Toro

68 años.

Traumatismo en el cráneo. Fue violada por desconocidos.

20- Gladys Quezada

46 años.

Baleada por conviviente. Él mismo llamó a Carabineros.

21- Ruth Gallardo

25 años.

Apuñalada por expololo luego de que la golpeara con sus puños.

22- Nataly Sepúlveda

29 años.

Baleada por conviviente.

23- Nancy Riquelme

25 años.

Baleada por su conviviente.

24- Eliana Urra

48 años.

Acuchillada por exconviviente, pese a medidas cautelares.

25- Soledad Valenzuela

29 años.

Apuñalada en tórax y luego quemada por excuñado.

26- Nataly Escobar

18 años.

Asfixiada por su pareja en presencia de su hija de 2 meses.

27- Ámbar Cornejo

16 años.

Asesinada por la pareja de su madre.

28- Esperanza Graterol

53 años.

Acuchillada por su yerno junto a su hija.

29- Kleibell Morales

30 años.

Acuchillada por su marido junto a su madre.

30- Leslie Velásquez

Edad No reportada.

Apuñalada por conocido. Trató de defender a compañera de un ataque sexual.

31- Norma Vásquez

21 años.

Golpeada con objeto contunde en la cabeza por expareja.

32- Camila Díaz

21 años.

Acuchillada con tijeras y asfixiada.

33- Jenny Ledesma

28 años.

PDI aún indaga causas de la muerte.

34- Alsacia Arriagada

60 años.

Asfixiada con un cable por su esposo.