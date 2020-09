Artista recrea a su perro con grapas

James Haggerty, un galardonado artista de Nueva York, EE.UU. utilizó miles de grapas para crear un enorme y colorido mosaico de su perro llamado Doxie. "Pensé en usar las grapas como medio para soñar despierto y jugar con una vieja grapadora que apenas funciona", explicó a Metro. "La superficie metálica y reflectante de las grapas es muy interesante. Me pregunté si las grapas podrían imitar el color y el sombreado que había logrado con los materiales de arte tradicionales, como la pintura al óleo." Metro habló con Haggerty para saber más sobre su trabajo.

ENTREVISTA

James Haggerty

James Haggerty,

Artista de mosaicos de Nueva York

P: ¿Cómo iniciaste el proceso para esta obra?

– Por el tiempo que le dedico a cualquiera de mis piezas, requiere mucha planificación. Para mi último trabajo, Doxie (Canis Lupus Familiaris), comencé con una fotografía del perro de la familia. Luego jugué con ella en photoshop para obtener la cantidad correcta de sombra y contraste. Después, creé una gran representación cuidadosamente ejecutada. Incluí todos los detalles, sin embargo, muchos de ellos fueron simplificados durante el proceso de engrapado, ya que resultaron ser demasiado grandes para estos detalles.

P: ¿Qué pasó después?

– Cuando estuve satisfecho con el dibujo, lo transferí a un trozo de tabla pintada. Se utilizaron 75.738 grapas, la mayor cantidad que he puesto en una sola pieza. Experimenté con la mezcla óptica (donde dos o más colores se colocan uno al lado del otro para crear nuevas variaciones de color cuando se ven a corta distancia de la pieza). Busqué por todas partes para encontrar los colores adecuados para la piel. Más de dos docenas de colores fueron colocados uno al lado del otro para lograr la mezcla óptica. En la mayoría de mis piezas, la sombra juega un papel importante cuando no tiene grapas. Las áreas de sombra (el tablero liso y reflectante donde no hay grapas) y las áreas de luz (donde hay grapas) crean patrones de forma y textura que encuentro tan atractivos.

P: ¿Qué tan complicado es trabajar con grapas?

– He estado creando arte con grapas durante 8 años y mis piezas han evolucionado para ser más matizadas, pero al hacerlo el proceso es más complicado. Uso muchos más colores, técnicas y cantidades de grapas que cuando empecé en 2012. Mi objetivo es impulsar lo que se puede lograr con las grapas como medio. Cuando se trata de materiales, utilizo lo que se puede encontrar en una tienda de suministros de oficina: engrapadoras, removedores de grapas y grapas multicolores.

P: ¿Ya estás planeando su próximo trabajo?

– Ya estoy trabajando en una nueva serie en la que estoy empujando los límites de lo que he conseguido. Estoy muy satisfecho con la dirección que está tomando mi trabajo.

75,738

grapas multicolores cuidadosamente colocadas se usaron para crear el mosaico.