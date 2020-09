Un 18 diferente: Así se prepara la RM para celebrar Fiestas Patrias en pandemia

Queda poco para Fiestas Patrias y el Ministerio de Salud ya informó sobre la fase que tendrán las comunas en la Región Metropolitana (ver mapa) y en el país respecto al “Paso a paso” para esa fecha. Y pese a las restricciones, los alcaldes se las están jugando para que el 18 se celebre, aunque de manera diferente.

“Ahora estaríamos preparándonos para dar el puntapié inicial de cueca en el parque O’Higgins”, señala Felipe Alessandri, alcalde de Santiago. Sin embargo, el edil comentó a Publimetro que tendrán “una serie de actividades en linea desde la página de la municipalidad”.

Jorge Cortés / Publimetro

Celebrando en tiempos de covid

Se trata de una “Fonda digital”, que considera la presentación de bandas y actividades para “fondearse en casa” con la familia. El alcalde de Santiago detalló que, pese a todos los cambios a raíz del coronavirus, la idea es seguir celebrando juntos bajo la misma estrella. Recordando así, el slogan de las fondas del Parque O'Higgins. Puedes conocer los detalles en www.santiagocultura.cl

Captura

En Las Condes, Joaquín Lavín apostó por un camión con música y actividades. “Visiará los barrios y plazas y se llama ‘Zapateo en fase 3’”, explicó. Música, actividades típicas y juegos para los niños serán parte del show. Obviamente todo con distancia y las medidas necesarias. El edil adelantó a Publimetro que también se entregarán “Cajas dieciocheras” en esa comuna.

La Reina al aguaite

¿Habrán restaurantes abiertos? Aquellos que estén en comunas de la fase 3 podrán funcionar. Juan Manuel Palacios, alcalde de La Reina, única comuna que pasará a “Preparación” señala que ya se reunió con representantes del rubro gastronímico. “La idea es que desde el mismo lunes 14 puedan funcionar, pero con todas las medidas. Nosotros sin duda fiscalizaremos, pero la idea es coordinarnos para evitar tener que multar o clausurar”, destacó.

El alcalde explicó a Publimetro que en La Reina, dado a ordenadas municipales de la comuna, cada local debe hacerse responsable de las posibles aglomeraciones que se generen en sus veredas. Por lo que destacó que la coordinación entre la municipalidad y los locales será de vital importancia para evitar estos hechos en la comuna. "Y evitar así, tener más casos o tener que retroceder en el 'Paso a paso"", enfatizó.

Captura

Un llamado a la responsabilidad

Un mensaje similar dio la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei. Además de un llamado a los locatarios, la alcadesa también hizo un llamado a los vecinos. “Claramente existe muchas ganas de compartir en familia y aunque esa opción para muchos es posible estando en fase 3, hay que seguir cuidándonos", destacó.

"Nuestros equipos estarán fiscalizando pero por lógica no podemos estar en cada una de las casas o edificios, la salud depende mucho también de que tan responsables seamos. En Providencia estamos tomando medidas junto con los locatarios, pero también depende mucho de nuestro propio comportamiento y espero que nuestros vecinos, como ha sido la tónica estos meses, sigan manteniendo cuidados", concluyó la alcaldesa.

Un golpe a la economía

Pero este 18 distinto, es también un golpe a quienes ganaban con actividades típicas. “Por ejemplo, las señoras que vendían trajes típicos”, destacó el alcalde de La Granja, Felipe Delpin. El edil de La Granja manifestó su preocupación por la falta de actividades económicas para el 18.

"Además de los trajes típicos, nosotros hacíamos una fiesta en septiembre donde iban los vecinos y vendían comida y otras cosas, como volantines. Ahora por la pandemia ese espacio no va a estar", destacó. Delpin señaló que en La Granja había mucho trabajo informal. "Por ese motivo, muchos de nuestros vecinos no han podido optar a las ayudas del Gobierno, yo he insistido en que se busquen soluciones para esta realidad", añadió.

Agencia Uno

Punta Arenas en Fiestas Patrias: ¿Qué pasó con los permisos?

Desde el 4 de agosto al 8 de septiembre en Punta Arenas se han realizado 2.445 test covid en los barrios. Y es que las cifras siguen aumentando y esto llevó al alcalde a pedir que no hayan permisos especiales para reunirse en “Fiestas Patrias”.

Punta Arenas es la comuna con más casos activos a nivel nacional: tienen 1.354 al día de ayer. Es por esto que, la medida de no permitir permisos especiales a las comunas en cuarentena, fue agradecida por su alcalde Claudio Radonich, tras su anuncio el domingo. “Se acogió nuestra solicitud. Quiero dar gracias al gobierno por habernos escuchado. Acá entre todos tenemos que cuidarnos. Llevamos dos semanas en cuarentena, y seguimos subiendo. Era contradictorio estar en cuarentena y tener chipe libre de tres días”, destacó el alcalde de Punta Arenas.

Permisos especiales del 18: ¿Estamos preparados?

El “Permiso Especial de Fiestas Patrias” estará operativo los días 18, 19 y 20 de septiembre. Tendrá una duración de 6 horas. Se obtienen en la página de Comisaría Virtual. Las personas podrán reunirse con un aforo máximo de cinco . Las comunas en Transición, Preparación, Apertura Inicial y Apertura Avanzada del Plan Paso a Paso, pueden solicitarlo.

¿Estamos preparados? La socióloga de la U. Central, Nicole Tornel tiene dudas. “Se entiende que por el lado emocional es bueno ver a los nuestros, pero será dificil mantener las distancias”, señaló. “El no acercarse o no dar un abrazo a un familiar puede verse como señal de desconfianza, y finalmente no cumplir los protocolos”, agrega. Para Tornel hay varios factores: “educacionales, culturales y afectivos”. Incluso algo tan común como partir la carne en la parrilla y dar de probar con un tenedor, es algo que ya no se podrá hacer. “Muchos asumen que el distanciamiento es solo hacia desconocidos, pero las precauciones también deben aplicarse en estas reuniones familiares o incluso usar elementos desechables para prevenir”, recomendó la socióloga.