Longton tras citar a "Jack el Destripador" y "Hannibal Lecter" para argumentar contra la jueza Donoso: "Es importante graficar de la mejor manera"

El diputado Andrés Longton (RN), impulsor de la acusación constitucional contra la jueza Silvana Donoso por "notable abandono de deberes", justificó citar a personajes como "Jack el Destripador" o "Hannibal Lecter" en su argumentación en contra de la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

"Si la ministra Donoso y la comisión hubieran tenido como postulantes a la libertad condicional -voy a nombrar asesinos célebres- a Jack el Destripador, a Charles Manson, o bien -les voy a citar un personaje de la ciencia ficción: Hannibal Lecter los habría liberado por el solo hecho de cumplir parte de la pena y haber tenido buena conducta el semestre anterior, haciendo vista gorda de su peligrosidad. Esto es claramente escalofriante", dijo Longton durante su argumentación en la Cámara.

Diputados aprueban acusación constitucional contra jueza que otorgó libertad a Hugo Bustamante La determinación se adoptó con 74 votos a favor, 52 en contra y 14 abstenciones. Se acusa por "notable abandono de deberes".

Posteriormente, en entrevista con CNN Chile, el parlamentario por la Quinta Región dijo que era "adecuado" recurrir a dichos ejemplos. "Quiero graficar de la mejor manera posible, para que la mayor cantidad de personas me entienda, no sólo las diputadas y diputados, quiero que el país completo entienda lo que hablo", argumentó.

"Lo que quise decir es que cualquier asesino serial, y nombré asesinos conocidos, de la ficción o no, para que la gente pudiera comprender de buena manera, que si tiene un tiempo mínimo de buena conducta y cumple un tiempo mínimo de condena, la ministra Donoso lo habría liberado automáticamente. A eso quiero llegar, que a la ministra Donoso no le importa la peligrosidad, no le importa que una persona así pueda reiterar un delito de esa magnitud, no lo toma en consideración", estableció.

Del mismo modo, Longton se defendió de las críticas que apuntan a un "populismo penal" de su parte e insistió en su argumento. "Hablé más de una hora cuarenta y creo que es importante graficar de la mejor manera, para que la gente comprenda el nivel de decisiones irracionales y negligentes que ha tomado la ministra Donoso", sostuvo.