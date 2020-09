Diputada María José Hoffmann presenta querella por injurias

La diputada de la UDI María José Hoffmann, presentó una querella por injurias en contra de quienes resulten responsables.

¿Y por qué? la parlamentaria confirmó a T13 que "efectivamente, he presentado una querella por ataques y por amenazas en redes sociales. He decidido sin embargo no referirme a ella para no entorpecer la investigación".

En la querella se identifica varias cuentas de usuarios de redes sociales. Con esta información, solicitó una investigación a la Fiscalía.

"Estas nuevas formas de violencia no son legítimas y obviamente que dañan la democracia", precisó la diputada.

Esta situación denunciada por Hoffmann no es nueva. En el Congreso varios recuerdan las amenazas recibidas por el senador PPD Ricardo Lagos Weber, y también los diputados Matías Walker (DC) y Jaime Mulet (FRSV).