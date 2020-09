Rector de la PUC y vacuna contra el covid-19 en Chile: "Espero que en las próximas dos semanas estemos reclutando pacientes"

El proceso para probar en Chile una vacuna contra el coronavirus sigue avanzando. Así lo explicó Ignacio Sánchez, rector de la Pontificia Universidad Católica y miembro de la Mesa Social Covid-19.

En entrevista con radio ADN, Sánchez explicó que en las próximas dos semanas podría comenzar la etapa de reclutar voluntarios para poner a prueba la vacuna de Sinovac (China) y explicó las diferencias de dicho tratamiento con el que se está trabajando en la Universidad de Oxford (Reino Unido), que tuvo que entrar en pausa por una reacción adversa en un paciente.

"Las vacunas son variadas, de distinto tipo. La vacuna Sinovac, en la que estamos involucrados nosotros, es de otras características, es un virus muerto, inactivo. En el caso de Oxford son otros formatos, segmentos de virus", declaró.

En ese sentido, el rector de la PUC remarcó lo siguiente: "quiero dar la tranquilidad y seguridad que en el caso nuestro y las vacunas que se van a probar en Chile (…) se están tomando todas las medidas de precaución".

Etapas de la vacuna

En cuanto a fechas, Sánchez contó que "en junio nosotros firmamos el preacuerdo. A fines de julio tuvimos el ok de financiamiento del Estado, después de haber pasado por todas las etapas".

"En agosto y lo que va de septiembre hemos estado en los tramites en el Instituto de Salud Pública, Dirección de Presupuesto, Minsal, y todo esto que parece como muy engorroso, tiene que ver también con toda la seguridad, las medidas de precaución, los análisis científicos y legales, el seguimiento que van a tener los voluntarios que se enrolen", continuó.

Por lo dicho, Ignacio Sánchez sostuvo que "no podemos reclutar voluntarios hasta tener el último ok del ISP (…) Esperamos que en esta semana o próxima tengamos el último ok del ISP. Espero que en las próximas dos semanas estemos reclutando pacientes".