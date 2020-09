Allende en la memoria artística: 50 manos rojas en el frontis del Museo conmemoraron el aniversario del Golpe

Cincuenta manos estampadas con pintura roja sobre un lienzo blanco de 6 metros cuadrados fue la significativa propuesta artística que este 11 de septiembre apareció colgando del balcón principal del edificio patrimonial del Museo de la Solidaridad Salvador Allende, como parte del cierre de la conmemoración Ejercicios de la Memoria.

El lienzo titulado Rojo (2019) es obra de Hervé Fischer, artista franco canadiense que, inspirado en el estallido social de octubre, envió su creación desde Quebec a fines del año pasado, como culminación de una larga relación con el Museo desde 1972.

La pintura había sido donada por el artista para la colección del Museo, pero debido a su estado de deterioro se diagnosticó que no podía ser conservada adecuadamente. Fue entonces que se le propuso exhibirla en el frontis del museo como un aporte a una reflexión desde el arte respecto al Golpe de Estado de 1973..

"Pinté esta lona durante el invierno 2019 en el exterior de mi cabaña en un bosque de Quebec donde vivo, en respuesta a las manifestaciones sociales que surgieron en Chile el año pasado, como una reacción de apoyo a este despertar y clamor por justicia social y dignidad. La pintura no resistió bien el frío glacial, así como mis manos desnudas para pintar. Así que no me sorprenden los daños ocurridos que forman parte de su creación y acepto cualquier daño que pueda provocar su exhibición afuera para el Ejercicio de Memoria del 11 de septiembre de 1973. Estos se inscribirán como un rastro indeleble dentro de mi pintura", expresó Fischer ante la propuesta del museo.

Ejercicios de la Memoria 2020 fue un programa que se desarrolló del 7 al 11 de septiembre con cinco encuentros, una muestra audiovisual y una velatón, organizada por el Museo de la Solidaridad junto a cinco instituciones académicas sociales de Valparaíso, Valdivia y Santiago.