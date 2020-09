Lavín tras participar en foro de la Fundación Jaime Guzmán: "No hay posibilidad de construir un proyecto de mayoría desde el Rechazo"

El alcalde de Las Condes se refirió al proceso constituyente y de los nuevos cambios del país, los cuáles pretende liderar tras asegurar que tiene la intención de "ser protagonista del nuevo ciclo" político.

El edil participó del foro "Desafíos políticos para el Chile de hoy", organizado por la Fundación Jaime Guzmán, donde dialogó con los sectores más duros de la derechas, los mismos que lo han criticado fuertemente tras su intención de votar Apruebo y considerarse un socialdemócrata.

En el webinar, Lavín fue claro en su postura respecto al Plebiscito asegurando que va por el Apruebo "porque simboliza que pasamos a una nueva etapa de vida del país que da cuenta de una nueva realidad". Y agregó: "No hay posibilidad de construir un proyecto de mayoría desde el Rechazo. El Apruebo, más allá de la Constitución misma, significa decirle a los chilenos 'ok, entendimos, quieren que Chile sea diferente, que el modelo de desarrollo no sea exactamente el mismo de ahora'. El Apruebo significa tener en cuenta eso y sumarse a ese proyecto de mayoría".

Joaquín Lavín explicó su condición de socialdemócrata recordando a Jaime Guzmán Lavín señaló que Guzmán siempre hablaba "de la UDI popular" y que para lograrlo hoy en día "hay que buscar el mundo más moderado, que cree en cambios graduales".

Idea de Gobierno

En la conversación, Lavín entregó líneas del nuevo Gobierno que según él, necesita Chile. "Chile necesita un gobierno de transformación, capaz de hacer cambios. Los últimos gobiernos, entre ellos los de la Presidenta Bachelet y el Presidente Piñera, han sido más bien de administración, no han tenido mayorías para llevar adelante lo que ellos querían o lo que Chile necesita (…) y fue acumulando un conjunto de temas profundos pendientes”.

Ahí, el jefe comunal fue muy crítico con su sector porque para él "en parte, esto ha sido un poco culpa de nuestro sector, que ha tenido muchas veces una vocación de dique, de tratar de contener los cambios. Y la verdad es que eso no es lo correcto".

Finalmente, consultado si ha tomado la decisión de ser candidato presidencial, Lavín aseguró que "no lo he decidido. Ya fui candidato presidencial (…) y para poner en el currículum que fui Presidente, no me interesa, si no es realmente para hacer esto".