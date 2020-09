Sebastián Izquierdo amenaza con irse a huelga de hambre tras prohibición de asistir a marchas

El Octavo Juzgado de Garantía decretó ayer que Sebastián Izquierdo no puede asistir a marchas ni a reuniones públicas de ningún tipo, tras ser formalizado por lesiones y amenazas en las manifestaciones del rechazo.

Al respecto, el líder de Capitalismo Revolucionario, hizo sus descargos en Twitter y amenazó con irse a huelga de hambre si es que no se acogía su apelación. "Si la Corte de Apelaciones no acoge nuestra apelación, me iré a huelga de hambre, hasta que se me permita asistir a la misa dominical".

"El fallo del Octavo Tribunal de Garantía es ilegal, en tanto me prohíbe, como católico observante, asistir a misa, sin plazos definidos y sin que lo ameriten las acusaciones en mi contra (…) El llamado es a salir con más fuerza, a que, en mi ausencia lo que se vea es que la fuerza, la rabia y la bravura del pueblo patriótico es imparable, que toda la rabia que tienen con los enemigos de Chile no depende de mí, sino que es una energía indestructible¡Chile no caerá!", precisó en la red social.

Sebastián Izquierdo, junto Roberto Belmar, se mantienen con arraigo nacional y arresto domiciliario nocturno.

"Incluso, la resolución del Juzgado de Garantía me impide ir a votar!!!!! vamos a apelar con mucha fuerza y esperamos que se tomen acciones sumariales en contra de una jueza que violenta las garantías que, precisamente, es su trabajo resguardar", sentenció.