"La obscenidad estÃ¡ en tus ojos": El potente mensaje que lanzÃ³ colectivo feminista por discriminaciÃ³n en Museo de Orsay

Luego de que a una mujer se le negara el ingreso al Museo de Orsay, en París, debido a su escote, se produjo la reacción de una veintena de activistas del colectivo feminista Femen.

El grupo se reunió este domingo al interior del recinto y allí descubrieron sus torsos, que estaban pintados con consignas anti discriminación.

Como consignan algunos videos de la intervención, gritaron fuerte: "¡La obscenidad está en tus ojos!". Tras ello, se retiraron y recibieron aplausos de los visitantes.

Colectivo feminista contra la discriminación

De acuerdo con el detalle de los hechos, la joven a la que se le impidió el ingreso, fue detenida en la entrada por un guardia de seguridad que le dijo: "Éstas son las reglas". Mientras "justificaba" la determinación, el hombre le miraba el pecho.

La condición con la que pudo entrar fue poniéndose una chaqueta "para taparse".

"Venimos a protestar nuevamente contra el comportamiento misógino y sexista. El cuerpo de las mujeres no debe ser sexualizado de esta manera. Podemos usar un vestido, un beatle, pantalones, falda, no importa lo que se vista, no es una vergüenza, especialmente en un museo que dispone mucho trabajos artísticos de mujeres desnudas", sostuvieron quienes se manifestaron aludiendo a la obra de Gustave Courbet , "El origen del mundo".

En video: Así fue la intervención del grupo Femen en el Museo de Orsay