Ex jefa de gabinete de Bachelet se lanza contra J.A. Kast: "Increíble lo mala persona que usted puede llegar a ser"

Encendido fue el debate entre Ana Lya Uriarte, ex jefa de gabinete de Michelle Bachelet, y José Antonio Kast, en la edición de Estado Nacional de este domingo.

"Es increíble lo mala persona que usted puede llegar a ser", le reprochó la colaboradora de la ex presidenta al líder del Partido Republicano. Esto, por vínculo que este hizo al relacionarla con negocio de termoeléctrica.

Y es que Kast, leyó un artículo donde se indicaba: "Contratamos a Ana Lya Uriarte porque Gonzalo Vial estaba interesado en comprar la termoeléctrica Los Guindos y se necesitaba saber si la planta era lo que se ofrecía y se le pagó a ella desde la cuenta corriente de Mauricio Valero".

Citando un documento publicado por Radio BioBío, la colaboradora de Bachelet recibió un pago que se efectúo a través de la emisión de dos facturas de la empresa Sustentabogadas Ltda, de propiedad de Uriarte. Ambas, detalló, fueron entregadas el 31 de julio del 2012. La primera asignada con el número 03 por un total de $615.874 y otra número 04 por $19.000.000.

Pese a los cuestionamientos, la ex jefa de gabinete de Bachelet sostuvo que a ella sólo se le consultó respecto a si era o no posible hacer un traspaso de una resolución de calificación. Por eso consideró que las palabras de Kast constituían una "declaración insidiosa". "Primero: Yo no he defendido a las termoeléctricas. Y segundo: usted se vale de que mi hicieron una consulta para decir que he defendido termoeléctricas. Eso es un gesto que demuestra su inmoralidad", sentenció.

Contra Bachelet y Lavín

En marco de su participación como panelista en el programa, Kast también dirigió sus dardos contra el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín. "Está usando todo el aparataje municipal para decir 'yo quiero ser alcalde' y después va a decir 'siento un llamado de la patria", sostuvo.

Ya listo para hablar con la verdad en #ENacional. Los invito a sintonizar @tvn ✌️ pic.twitter.com/ueZJZhQDwD — José Antonio Kast 🇨🇱 (@joseantoniokast) September 14, 2020