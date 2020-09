Oposición rechazó "mandamientos" de Piñera para nueva Constitución y pidió "escuchar la voz del pueblo"

Rechazo casi rotundo hubo en la oposición tras recibir el decálogo constitucional del Presidente Sebastián Piñera. El Mandatario, de acuerdo a lo publicado por La Tercera, definió sus 10 puntos esenciales para una nueva Carta Fundamental, pero gustaron nada en la centro izquierda.

Aunque rara vez coinciden de forma tan categórica, los timones acusaron que los anuncios del jefe de Estado no consideran las demandas sociales que ha planteado la ciudadanía, principalmente luego del estallido social de octubre pasado.

Catalina Pérez: "No va a ser el Presidente quien fije los contenidos de la nueva Constitución"

La timonel de RD, Catalina Pérez, indicó que “más que un listado de generalidades, necesitamos saber si el Presidente y su sector van a dejar de obstaculizar los cambios que nuestro país necesita".

Asimismo, agregó que "si no quieren poner fin al Estado subsidiario, si no quieren recuperar los recursos naturales, si le van a poner trabas a la descentralización o su ceguera ideológica les va a impedir repartir mejor la torta, a la gente no le sirve su propuesta. La ciudadanía abrió este proceso y va a ser el pueblo, y no el presidente o los mismos de siempre, quienes terminen con los abusos y fijen contenidos de la nueva Constitución".

Álvaro Elizalde: "El proceso constituyente es para escuchar al soberano: el pueblo"

Consultado respecto de los lineamientos del Mandatario, el presidente del PS, Álvaro Elizalde, manifestó que "es hora de escuchar a los mandantes, esto es, la ciudadanía, y no a los mandatarios. De eso se trata el proceso constituyente, de escuchar al soberano: el pueblo".

"El Presidente sigue sin entender el proceso social y político que vive Chile. Su decálogo es un "simple refrito" de las disposiciones de la actual Constitución, que no se hace cargo de las profundas demandas ciudadanas, como los derechos sociales, un sistema de salud digno y universal, un verdadero sistema de seguridad social, una efectiva protección del medioambiente. Reproduce el principio neoliberal de subsidiaridad. En síntesis, más de lo mismo cuando Chile exige cambios profundos", agregó.

Carlos Maldonado: "Trata de promover sus contenidos y pasarlos de contrabando"

Para el presidente del Partido Radical, Carlos Maldonado, "el decálogo de Sebastián Piñera es un simple resumen de la Constitución actual. Está por 'rechazo', quisiera que se mantuviera la Constitución actual, y como sabe que no ocurrirá, trata de promover sus contenidos y pasarlos de contrabando a la nueva Constitución, pero es un esfuerzo en vano".

Heraldo Muñoz: "Son más de lo mismo"

Según lo expuesto por el líder del PPD, Heraldo Muñoz,"los puntos esenciales de Piñera para una nueva Constitución son más de lo mismo, no se diferencian sustancialmente de la actual Constitución, no hay nada sobre un Estado solidario, proactivo y social de derechos. Cero mención a una economía verde y a la protección de nuestro océano, nada respecto a un régimen político alternativo, por ejemplo un sistema semipresidencial".

"Está claro, entonces, que el Presidente buscó equilibrar al Apruebo con una nueva Constitución con la fuerza del Rechazo que evidentemente tensiona en su coalición", resaltó.

Fuad Chahín: "Tenemos coincidencias, pero creo que se queda corto"

En la DC no recibieron con tan malos ojos la propuesta. El timonel de la tienda, Fuad Chahín, dijo: "La señal política que quiere dar es que está por el apruebo, tanto que quiere influir en el contenido de la discusión. Hay cosas interesantes, como la participación ciudadana, el principio del desarrollo sustentable, y de un Estado solidario. En eso tenemos coincidencias, pero creo que se queda corto en los derechos sociales".

"Hay un conjunto de temas que están incluidos o insuficientemente desarrollado. Es poco más de lo mismo y los chilenos quieren una Constitución que garantice el pleno ejercicio de los derechos, más participativa, un Estado descentralizado y con mayor regulación", subrayó.