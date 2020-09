Beatriz Sánchez sobre Daniel Jadue: "Me parece un súper liderazgo"

La ex candidata presidencial del Frente Amplio Beatriz Sánchez comentó la irrupción del alcalde de Recoleta Daniel Jadue (PC) como uno de los liderazgos mejor evaluados por la ciudadanía en las encuestas. Además, se refirió a su situación particular en términos electorales.

En entrevista con radio Cooperativa, Sánchez dijo lo siguiente sobre la buena evaluación de Jadue: "creo que es normal que haya muchos liderazgos, que surjan liderazgos desde los municipios, algo pasa a nivel local, el país está diciendo muchas cosas y esto me parece que es bien interesante".

"No es algo sorpresivo, el alcalde Jadue empezó a mostrar muchas cuestiones muy novedosas e innovadoras desde hace mucho tiempo, me parece un súper liderazgo", complementó.

En cuanto a su situación particular, la periodista comentó que "lo peor que podemos hacer desde los sectores políticos hoy día es presidencializar todo lo que está pasando. Y por eso quiero dar un pie atrás y ser como súper categórica en eso, yo no me voy a meter al tema presidencial ahora".

"Dejo bien en claro que cualquier decisión mía viene después (del Plebiscito)", remarcó.