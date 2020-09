El complejo futuro de la acusación constitucional contra Jaime Mañalich

Al límite del plazo y sin lo votos necesarios para ser aprobada en la Cámara de Diputados, se presentó ayer domingo la acusación constitucional en contra del exministro de Salud, Jaime Mañalich. Esto, por “vulnerar gravemente los derechos constitucionales a la vida e integridad física y psíquica de miles de personas”, y por “vulnerar gravemente los principios constitucionales de probidad y publicidad”. Todo, en el contexto del manejo de la crisis del coronavirus por parte de la exautoridad.

El libelo fue ingresado por la diputada Claudia Mix, con firmas de Tomás Hirsch, Marisela Santibáñez, Karol Cariola, Patricio Rosas, Esteban Velázquez, Marcela Hernando, Ricardo Celis, Miguel Crispi y Diego Ibáñez. Para los parlamentarios, como dijo la representante de Comunes, Mañalich “infringió gravemente la Constitución y las leyes, colocando en riesgo la vida y la salud de la población. Además, ocultó datos de forma deliberada y cometió faltas a la probidad”.

“La acusación constitucional contra es parte de nuestra tarea legislativa, es un rol que tenemos que ejercer como fiscalizadores, sobre todo en la contingencia de la pandemia, ya que las políticas públicas mal implementadas han significado el fallecimiento de más de 16 mil personas, entre casos confirmados y probables. Era nuestro deber presentar esta acusación. La historia nos va a juzgar si no hacemos lo que corresponde. No podemos avalar la impunidad”, agregó.

Presentan acusación constitucional contra el exministro de Salud Jaime Mañalich Finalmente un grupo de diez diputados presentó la moción contra el ex secretario de Estado por su gestión durante la pandemia del covid-19.

Pese a su convencimiento, y a que trabajaron el texto desde mediados de junio, su futuro es bastante complejo, ya que, hasta el momento, no cuenta con el apoyo del Partido Socialista ni de la Democracia Cristiana.

A la defensa de Mañalich

Por su parte, representantes de partidos oficialistas cerraron filas con el exministro, indicando que es una acción de última hora que no tiene sentido. “A última hora los vemos juntando las firmas. Espero de verdad que la izquierda democrática no se sume a esta acusación de última hora que no contribuye en nada”, sostuvo la jefa de la bancada de diputados de la UDI, María José Hoffmann.

En tanto, Andrés Celis (RN), miembro de la Comisión de Salud de la Cámara, aseveró que si bien el ministro pudo haber cometido errores durante su gestión, “en ningún caso son elementos para interponer una acusación constitucional. Al leerla veo que es de una irresponsabilidad y de una bajeza de diputados que confunden la responsabilidad política, con posibles responsabilidades penales”.

Consultado respecto de la acción, el actual titular del Minsal, Enrique Paris, se limitó a indicar que esperarán “su evolución”. “La Cámara de Diputados está en pleno derecho y cumpliendo sus atribuciones”, agregó.

El ministro del Interior, Víctor Pérez, también se sumó al debate, pidiéndole “a esa oposición más radical que en vez de seguir paralizándolo todo, contribuya a que tengamos un diálogo”.

Además, en entrevista con Mesa Central, el ministro Jaime Bellolio manifestó que “las acusaciones constitucionales serán el triste legado de una oposición fragmentada”.