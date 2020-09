Crimen de chileno en Estados Unidos en 2010: policía ofrece $38 millones por información de homicidas

La policía de Berkeley, Estados Unidos, ofreció una recompensa de 50 mil dólares (38,5 millones de pesos aproximadamente) por información que de con el paradero de los asesinos de Adolfo Celedón Bravo, muerto tras un asalto en 2010.

Por ahora, las diligencias no han arrojado éxito, por lo mismo, la policía han solicitado cualquier “información que conduzca al arresto y condena del sospechoso o sospechosos responsables del asesinato de Celedón".

"Los detectives tienen la esperanza de que un miembro de la comunidad presente información. Incluso el más mínimo detalle podría resultar crítico para resolver este caso”, agregó la publicación.

El 12 de septiembre de 2010, el chileno Adolfo Celedón Bravo caminaba junto a su pareja por las calles de Berkeley, California, tras asistir a una fiesta para celebrar su cumpleaños.

Durante la madrugada, la pareja fue asaltada por dos hombres y durante el forcejeo, Celedón recibió un disparo mientras que su novia recibió un golpe en la cara. Tras el crimen, los sujetos arrancaron en una camioneta sin dar con ellos hasta el día de hoy.

En conversación con Las Últimas Noticias, la entonces novia del chileno, Amber Nelson, confesó que tras el crimen "también morí yo. Fueron seis meses de sentir nada, completamente entumecida. Poco a poquito encontré varias técnicas para vivir junto con la pena de perder el amor de mi vida".

En tanto el consulado chileno en San Francisco aseguró mediante un comunicado que "este crimen es de alta prioridad y motivo de preocupación para el Gobierno de Chile. Solicitamos a la comunidad de Berkeley y testigos del asesinato que brinden a la policía cualquier información útil para resolver este caso".

Today marks the 10th anniversary of the murder of Adolfo Ignacio Celedón Bravo, known to his family as “Fito.” There is a $50K reward for info about the suspects responsible for Celedón’s murder.https://t.co/xJWi3UrtWy pic.twitter.com/4TxXHYYfrY

— Berkeley Police (@berkeleypolice) September 12, 2020