Escándalo en Dakota del Sur: secretario de Justicia reportó haber atropellado a un venado, pero en realidad mató a una persona

El secretario de justicia de Dakota del Sur reportó haber atropellado a un venado con su automóvil, pero en realidad mató a un peatón cuyo cuerpo no fue hallado sino el día después.

El despacho del secretario, Jason Ravnsborg, insiste en que el funcionario llamó al servicio de emergencias inmediatamente después del accidente.

El Departamento de Seguridad Pública indicó solamente que Ravnsborg llamó a la policía del condado Hyde y le dijo que había atropellado a un venado, pero no mencionó nada de haber llamado al 911.

The South Dakota attorney general is under investigation after a car crash on Saturday night that left one person dead. The attorney general, Jason Ravnsborg, had called 9-1-1 that night to say he had struck something, his spokesman said.https://t.co/qzviqfWDWo

