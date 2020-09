La exigencia de Joaquín Lavín para ser candidato presidencial: un gabinete de unidad nacional

A pesar de que primero nos enfrentaremos al plebiscito en octubre, la carrera presidencial está desatada. Y es que las encuestas dan como las opciones para La Moneda a Daniel Jadue y Joaquín Lavín.

Este último manifestó en "Contigo en la Mañana" que tiene decidido ir por la reelección como alcalde de Las Condes, pero dejó la puerta abierta para un posible camino a la presidencia.

"Yo lo tengo decidido, voy por la reelección (…) es lo que más me apasiona y los vecinos lo valoran, yo quiero seguir siendo alcalde", manifestó Lavín.

Para combatir al "motochorro": el proyecto UDI que busca prohibir los viajes de dos personas en moto La iniciativa presentada por los diputados Álvaro Carter y Sandra Amar pretende que sólo el conductor circule en el citado medio de transporte.

"Yo la verdad que fui candidato presidencial, no lo estoy buscando, es estar dentro de una moledora de carne", precisó en conversación distendida con Monserrat Álvarez y Julio César Rodríguez.

Sin embargo, a medida que la conversación avanzaba, Lavín lanzaba rayos de luz en cuanto a sus posibilidad presidenciales.

De esta forma, sostuvo que "estoy tratando de convencer a la gente de mi sector, que Chile necesita un gobierno distinto, diferente".

La confesión

"Si ganamos, tendremos a los mismos de siempre al frente y no vamos a hacer nada, para provocar cambios profundos, necesitas una mayoría más amplia, no quiero entrar a nombrar partidos, pero significa incluir en el Gobierno a personas que no son de la coalición", precisó.

"Está debilitando la labor de la policía": Van Rysselberghe insiste en su defensa a Carabineros tras cargos de Contraloría En su argumentación, la senadora y presidenta de la UDI manifestó que "obviamente que en ese uso de la fuerza pueden haber heridos".

Fue ahí cuando se encendieron las alarmas, y Monserrat Álvarez le hizo la pregunta del millón: ¿entonces está diciendo que usted sería candidato si su sector aceptara un gabinete transversal?

Lavín respondió que su lo quieren de candidato "entonces tienen que estar de acuerdo con un gabinete de unidad nacional".