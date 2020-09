Líderes del Rechazo celebran "definiciones" constitucionales de Piñera

Que el Presidente Sebastián Piñera comenzara a delinear los aspectos de una nueva Constitución a poco más de un mes del plebiscito, podía haber generado molestias no sólo en la oposición, que ciertamente cuestionaron los “mandamientos”, sino que también en su sector. Un alto porcentaje de Chile Vamos está con el “rechazo”, y en lugar de avanzar en una nueva carta fundamental, plantean que se deben hacer reformas puntuales. Por eso, que el Mandatario hiciera públicas sus definiciones, los podría haber dejado en un escenario complejo.

Sin embargo, líderes de esta opción en el conglomerado oficialista “celebraron” los lineamientos del Jefe de Estado. “Las comparto casi en su mayoría. No las veo jugadas por alguna opción, ya que prácticamente todas están salvaguardadas en la Constitución vigente o en tratados internacional. Las veo como un buen punto de partida, ya sea que gane el rechazo o el apruebo”, dijo a Publimetro el diputado Juan Antonio Coloma (UDI).

Por su parte, Diego Schalper (RN), hizo hincapié en que reciben la propuesta de “muy buena manera porque básicamente es defender los principios que están y agregar varias de las propuestas, por no decir todas, de lo que presentamos como comando ‘Rechazar para Reformar’”. En el mismo tono, Tomás Fuentes (RN), sostuvo que “no hay ningún gesto al ‘apruebo’, todo lo contrario, con esos diez puntos nos queda muy claro la distancia que hay con una nueva Constitución para la izquierda, pues se asemeja a lo que propone el ‘rechazo’”.

Adicionalmente, en el sector consideran que este tipo de definiciones sirve para que más personas se sumen a la opción. Están consientes de que el ‘apruebo’ tiene la ventaja, pero mientras más espacio puedan abarcar, mayores opciones tendrán para preservar los puntos que estimas intransables, pues tienen el resguardo de los 2/3.

El decálogo de Piñera: los diez puntos que define como fundamentales para la nueva Constitución El mandatario compartió con su equipo de La Moneda un documento donde se refiere a los temas esenciales que, según su visión, se deben abordar en la carta fundamental respecto al Estado, la familia, los derechos sociales, la economía, la salud, la educación y la transparencia del Estado, entre otros.

Junto con esto, como deslizó en entrevista con Mesa Central el ministro Jaime Bellolio, se pone presión a la oposición para que de cuenta de los contenidos que quieren incorporar en una futura nueva Constitución.

Rechazar para Reformar

La mayoría de quienes están por el "rechazo", han consensuado una serie de reformas en las que se requiere avanzar, para así, garantizar una atención de salud oportuna, educación de calidad, previsión digna, conformar un Estado solidario, seguro, entre otras.

¿Y cómo se alcanza eso? Por ejemplo, en cuanto a la reforma de pensiones, proponen un aumento de las cotizaciones a cargo del empleador, modificando la forma de cálculo de acuerdo a la edad, y generando un seguro de pensión para los que superen dicha edad. En salud esperan que, transcurridos 3 meses de espera para alguna operación, hora médica o examen, la persona sea atendida a costo del Estado.

Adicionalmente, tildan de urgente las regulaciones en materia de migraciones. Creen necesario terminar con la "apertura casi total que tenemos hoy" y fijar normas claras para evitar "una nueva llegada masiva de extranjeros" una vez terminada la pandemia.

En materia de seguridad, apuestan por un fortalecimiento de las policías para mejorar procedimientos y que exista mayor capacidad de prevención , especialmente del narcotráfico. Y también modificaciones en materia penal para evitar "la puerta giratoria y los excesivos beneficios penitenciarios".

Molestia de la oposición ante el Rechazo

Catalina Pérez: "No va a ser el Presidente quien fije los contenidos de la nueva Constitución"

La timonel de RD, Catalina Pérez, indicó que “más que un listado de generalidades, necesitamos saber si el Presidente y su sector van a dejar de obstaculizar los cambios que nuestro país necesita".

Asimismo, agregó que "si no quieren poner fin al Estado subsidiario, si no quieren recuperar los recursos naturales, si le van a poner trabas a la descentralización o su ceguera ideológica les va a impedir repartir mejor la torta, a la gente no le sirve su propuesta. La ciudadanía abrió este proceso y va a ser el pueblo, y no el presidente o los mismos de siempre, quienes terminen con los abusos y fijen contenidos de la nueva Constitución".

Álvaro Elizalde: "El proceso constituyente es para escuchar al soberano: el pueblo"

Consultado respecto de los lineamientos del Mandatario, el presidente del PS, Álvaro Elizalde, manifestó que "es hora de escuchar a los mandantes, esto es, la ciudadanía, y no a los mandatarios. De eso se trata el proceso constituyente, de escuchar al soberano: el pueblo".

"El Presidente sigue sin entender el proceso social y político que vive Chile. Su decálogo es un "simple refrito" de las disposiciones de la actual Constitución, que no se hace cargo de las profundas demandas ciudadanas, como los derechos sociales, un sistema de salud digno y universal, un verdadero sistema de seguridad social, una efectiva protección del medioambiente. Reproduce el principio neoliberal de subsidiaridad. En síntesis, más de lo mismo cuando Chile exige cambios profundos", agregó.

Carlos Maldonado: "Trata de promover sus contenidos y pasarlos de contrabando"

Para el presidente del Partido Radical, Carlos Maldonado, "el decálogo de Sebastián Piñera es un simple resumen de la Constitución actual. Está por 'rechazo', quisiera que se mantuviera la Constitución actual, y como sabe que no ocurrirá, trata de promover sus contenidos y pasarlos de contrabando a la nueva Constitución, pero es un esfuerzo en vano".

Fuad Chahín: "Tenemos coincidencias, pero creo que se queda corto"

En la DC no recibieron con tan malos ojos la propuesta. El timonel de la tienda, Fuad Chahín, dijo: "La señal política que quiere dar es que está por el apruebo, tanto que quiere influir en el contenido de la discusión. Hay cosas interesantes, como la participación ciudadana, el principio del desarrollo sustentable, y de un Estado solidario. En eso tenemos coincidencias, pero creo que se queda corto en los derechos sociales".

"Hay un conjunto de temas que están incluidos o insuficientemente desarrollado. Es poco más de lo mismo y los chilenos quieren una Constitución que garantice el pleno ejercicio de los derechos, más participativa, un Estado descentralizado y con mayor regulación", subrayó.

¿Rechazo en el decálogo de Piñera?

De acuerdo con el detalle publicado por La Tercera, el Presidente reunió en un documento los diez aspectos que considera esenciales para una nueva Constitución. Estos son:

1. Rol del Estado: "Chile debe ser una república democrática y con Estado de derecho. Con un Estado sea más solidario y esté al servicio de las personas".

2. Familia: "La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. El Estado debe proteger el derecho preferente y deber de los padres de educar a sus hijos".

3. Derechos civiles y políticos: "Es deber de los órganos del Estado respetar y promover los derechos humanos. Igualdad de todos ante la ley y protección ante cualquier discriminación o abuso. Derecho a la propiedad privada, nadie puede ser privado de sus bienes y derechos sino por una causa justificad".

4. Derechos económicos, sociales y culturales: "La educación es obligatoria y financiada por un sistema gratuito, hasta la media. Las personas tienen derecho a abrir establecimientos y los padres derecho a escoger el colegio. El Estado debe garantizar el acceso libre a la salud, y cada persona podrá elegir su sistema".

5. Sociedad inclusiva y diversa: "Debe contemplar mayores mecanismos de participación ciudadana temprana en algunas decisiones. Debe incluir el reconocimiento de los pueblos originarios.

6. Orden público: "Es deber del Estado garantizar el orden público y la seguridad nacional".

7. Medio ambiente: "Debe resguardar el medioambiente y consagrar el principio del desarrollo sustentable".

8. Separación de los poderes del Estado: "Debe establecer la separación e independencia de los Poderes del Estado, con mecanismos de pesos y contrapesos".

9. Responsabilidad de las autoridades y transparencia: "Los actos de los órganos del Estado deben ser públicos y transparentes".

10. Descentralización: "Los órganos del Estado deben promover el fortalecimiento de la regionalización del país y el desarrollo equitativo y solidario entre las regiones, provincias y comunas".