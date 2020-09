Ahora recomiendan tener sexo en espacios abiertos para evitar el coronavirus

Ya nos habían recomendado tener sexo con mascarilla y nada de besos. Pero ahora el consejo va más allá para evitar contagios de coronavirus a la hora del amor.

La Agencia de Salud Pública de Barcelona, España, elaboró una guía con una serie de recomendaciones para mantener relaciones sexuales seguras en tiempos de pandemia.

“Sabemos cómo reducir las infecciones de transmisión sexual con los preservativos y las vacunas, y a veces, en el caso del VIH, con tratamientos preventivos. Ahora tenemos que ser también conscientes de que el virus de covid-19 se transmite por vía respiratoria”, dicta la guía.

En esta misma guía afirman que tener sexo en espacios abiertos y ventilados permite reducir el riesgo de contagio.

En el caso de mantener relaciones sexuales con las personas convivientes, el riesgo es bajo siempre y cuando no tengan ningún síntoma y no hayan sido expuestas al virus. En cambio, la guía recomienda reducir al mínimo las relaciones sexuales con personas no convivientes.

Por otro lado, se recomienda ducharse o lavarse las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos antes y después del sexo. Por otro lado, lavar con agua y jabón los juguetes sexuales en caso de usarse, y desinfectar los teclados y las pantallas si se comparten con alguien.

También se recomienda que las personas sexualmente activas usen condones, protectores dentales y medicación PrEP si son VIH positivas.