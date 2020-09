¿Sufres alguna alergia o eres vegano? Esta app te ayuda a saber qué puedes comer en Fiestas Patrias

Sin fondas, ni ramadas, estas Fiestas Patrias serán diferentes, con celebraciones en casa, con los más cercanos y, por ende, más austeras. Sin embargo, hay quienes de alguna manera las vivirán igual que siempre en cuanto a la alimentación, por medio de una app.

Se trata de quienes tienen alguna restricción -por obligación u opción- para comer algunas comidas y que no disfrutan de las tradicionales empanadas, anticuchos o choripán, pero hay una aplicación creada en Chile, que permite saber a veganos, vegetarianos, intolerantes al glúten, qué alimentos pueden consumir.

Con más de un año de funcionamiento, Ok to Shop startup y App, acelerada por Magical, también promete ser de gran utilidad para celíacos, diabéticos o personas con alergias o intolerancias alimentarias, evitando la tediosa tarea de estar fijándose en las etiquetas y tratando de entender qué ingredientes los componen, ya que solo al leer el código de barras de estos, entrega toda su información nutricional y lanza la alerta en caso de que no lo pueda comer. También se pueden crear distintos perfiles para poder ver la alimentación de toda la familia.

La app perfecta para adaptar recetas

No hay nada más típico para estas fechas que las empanadas de pino. Y aunque la discusión siempre gira en torno a las pasas, para los veganos o vegetarianos, ese debate pasa a un segundo plano, ya que el problema aquí es la carne.

Para ellos es que está la opción de hacer una preparación distinta, que reemplaza esta última por champiñones, zapallo italiano y pimentón rojo.

Así el pino se hace con una cebolla picada en cubitos, se fríe unos tres minutos y luego se añaden los vegetales antes mencionados, cortados en trozos y cocinar unos ocho minutos más o hasta que estén blandos. Ya el resto de la preparación es lo habitual para armar las empanadas.