Colegios de comunas en fase 4 y 5 pueden volver a las clases presenciales

“Volver a clases presenciales”, una frase que genera opiniones divididas. Sin embargo, la encuesta Cadem publicada este lunes señala que un 52% estaría de acuerdo con el retorno presencial. Eso sí, sólo en aquellas comunas donde no haya coronavirus.

¿Cuál es el procedimiento para volver a clases impulsado por el Ministerio de Educación? Jorge Poblete, subsecretario de Educación, explicó a Publimetro que “el requisito que estableció el Ministerio de Salud de es estar en un territorio donde existan las condiciones sanitarias aptas para el regreso”. "Para el Mineduc lo primero es la seguridad de todos los estudiantes, sus familias y los profesores, por eso nos hemos preocupado de que en los casos en que establecimientos deseen volver a abrir sus puertas, cumplan con el requisito del Minsal", explicó la autoridad.

¿Qué se requiere?

“Si esto se cumple, pueden elevar una solicitud al Ministerio de Educación, a través de sus respectivas Seremías”, agregó. En esa instancia, anuncian "su deseo se apertura". Esto solo será posible si los establecimientos acreditan conocer los protocolos de limpieza, desinfección y medidas sanitarias. “Adicionalmente, toda la comunidad educativa debe estar al tanto de estos protocolos”, destacó Poblete. Luego, se les entrega un “kit de cuidado sanitario”, del ministerio.

¿Influye en qué etapa del paso a paso se encuentra la comuna? El subsecretario aclara que “este regreso se puede concretar en la Fase 4 y Fase 5”. "En la primera de ellas, correspondiente a la Apertura Inicial, se especifica la autorización del retorno gradual a clases presenciales, condicionado a la situación sanitaria. En la Fase 5 (Apertura Avanzada) también se autoriza el retorno gradual a clases presenciales. Hecho que dependerá de las condiciones sanitarias, en concordancia con lo visado por el Ministerio de Educación", señaló.

Sin embargo, la autoridad destacó que "las excepciones se cumplen en la Fase 3, que permite la autorización “excepcional” previa solicitudes de los alcaldes”.

Gran brecha educacional por culpa de enseñanza online Estudio del Mineduc recalca que la formación digital revela realidades muy diversas. Mientras se constataba que Internet aumentaba su penetración en términos generales en el país, la pandemia mostró que ello no era para todos.

¿Quieren regresar los apoderados?

Liliana González tiene dos hijos, uno en tercero medio y una en octavo. “Me parece grave que los niños de tercero medio, como mi Diego estén a puras guias. Es un vacio no menor que tendrán cuando den la PAT”, nos comenta. En esa línea, desde la plataforma Puntajenacional.cl, María del Mar Pelayo apunta a que “la cancelación de clases presenciales debido a la pandemia, ha evidenciado un aumento de estudiantes buscando material educativo de manera proactiva”. Señala que han podido evidenciar ansiedad e incertidumbre en estudiantes de tercero y cuarto medio ante la nueva Prueba de Transición.

Volver a hacer pataletas y comportarse como una niña de 3 años, pese a tener 8, es uno de los efectos de no ir al colegio que Myriam Cáceres ha visto en su hija mayor. “Mi hija se está comportando como sus hermanas menores. Y extraña a sus compañeros”, destacó. La apoderada, que vive en Quintero con sus tres hijas, considera que en esa comuna no han tenido tantos casos y que podrían regresar. “Ya me preguntaron desde el colegio y dije que sí al tiro”, agrega.

Para Magdalena Vergara, directora de Acción Educar, destaca que el ministerio siempre ha dicho que “esto es algo gradual y voluntario”. “Los niños han perdido experiencias sociales de gran importancia para su formación. La discusión en los lugares que están en fase 4 y 5 debiese ser cómo lograr este retorno seguro, para ir avanzando”, añadió.

Seguridad primero

En la misma línea, el investigador de Idea País, Agustín Iglesias dijo que “obvio que la seguridad está primerio, pero también tenemos que abordar la salud mental de los niños”. Iglesias destaca que "hay que salir del centrismo". "Hay comunas del norte o del sur que no tienen casos o muy pocos y podrían regresar. Por supuesto, que con todas las medidas de salud necesarias, añadió.

Finalmente, Magdalena Vergara destacó que "se tiende a olvidar las consecuencias de la educación remota". "En primer lugar, no todos los niños han tenido acceso a la educación en este tiempo. Y los que sí, no ha sido en las mismas condiciones", dijo.

Datos sobre educación, según Cadem