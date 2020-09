Matthei y su arremetida como abanderada de la derecha: "Entre Lavín y Kast está Evelyn"

Si algo quedó muy claro de la conversación entre la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, y la editora web de Publimetro, Angélica Baeza, a través del live de Instagram, fue que será candidata. Lo que no está claro, aún, es si será a la Presidencia de la República o al sillón alcaldicio de la comuna que hoy representa.

“Voy a ir de candidata a una de las dos instancias, o para Presidenta o para alcaldesa de Providencia. La decisión va a depender de muchas cosas y lo veremos más adelante”, señaló, aunque antes de lanzar la frase confesó que “el mejor trabajo que he tenido, el trabajo donde he sido más feliz, es como alcaldesa de Providencia”.

Para enfrentar cualquiera de los dos caminos, Matthei sabe que cuenta con el apoyo irrestricto de lo suyos. “Tenemos una familia muy especial y nos apoyamos mucho. Sea cual sea la decisión que alguno tome el resto lo apoya firmemente. Ahora, si lespreguntó si me meto a postular a Presidente es posible que dijeran que no. Pero estarían conmigo si tomo la decisión, porque saben que tengo la capacidad y las ganas y que puedo armar un buen equipo”.

LO PEOR, LA CORRUPCIÓN

Y, por cierto, pensando en postular al primer cargo público del país, Evely Mathhei ya tiene algunas ideas pensadas. O, más bien, algunos temas que hay que enfrentar. “Hay que incentivar el empleo, que con esta pandemia ha colapsado. Pero lo que tiene más molesta a la ciudadanía y a mí también es la corrupción. La gente ve que el poderoso se arregla los bigotes”.

La delincuencia es otro tema. “Y no se trata de tener más carabineros o más cárceles, sino cómo enfrentamos el tema de la droga en los barrios, cómo evitamos la deserción escolar. Hay que hacer más prevención en los barrios.

Y allí entra lo de la Constitución. Aunque se niega a decir si aprueba o rechaza y apunta que cree que la gente si quiere cambios, pero no partir de cero, sí lanza algunas propuestas. “Me molesta que se meta presa a gente que roba, pero no al que roba miles de millones. Hemos tenido problemas graves con generales, de Carabineros y del Ejército, con sacerdotes, con empresarios, y no pasa nada”.

También le hace ruido que ciertos cargos sean determinados por la clase política –como jueces, contralores, etc- y estos tienen después que supervisar o investigar a esa misma clase política. “Hay que generar una autonomía en estos casos”, asevera.

LAVÍN Y LA UTOPÍA

Inevitable consultarle a Evelyn Matthei por quien debiera ser su contrincante en el camino a la Presidencia como representante de su sector. “Les gusta la idea de tener varios postulantes, vamos a ver cómo van las cosas. Pero creo que es más importante que vayamos armando un programa”.

Sobre el “gabinete de unidad nacional” que postula Joaquín Lavín como presidenciable, Matthei es tajante: “Es una linda idea, pero utópica. No creo que haya gente de la oposición que estuviera dispuesta a integrar un gabinete de un gobierno de centro-derecha. No me imagino a alguien del PS, del Frente Amplio, del PPD y hasta de la misma DC que quisiera estar. Aparte que si un Presidente es electo éste tiene su propio programa de gobierno”.

Finalmente, ante la consulta de quién prefiere, Lavín o Kast, señala que “los dos son amigos y valoro cosas de uno y del otro. Pero entre los dos está Evelyn Matthei”.

