Sebastián Izquierdo, pese a tener arraigo nacional, amenazó con irse del país "y ser el más antichileno"

Sebastián Izquierdo se cansó de Chile. El líder de Capitalismo Revolucionario señaló que se irá del país y "una vez allá, seré el más antichileno que pueda haber".

Izquierdo señaló en su cuenta de Twitter que "no han aprendido nada" de lo que ha querido enseñar y, por lo mismo, se irá al extranjero.

Lo que he intentado desde el principio es que aprendan:

1.-que no necesitan un líder(mucho menos a mi)

2.-que no pueden depender de los militares.

3.-que deben hacerse responsables de su patria y defenderla.

Ninguno aprendió niuna wea,los que no me pusieron a mi como lider(sigue)

— Sebastián Izquierdo (@elcapitalchile) September 15, 2020