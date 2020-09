A 47 años del asesinato de Víctor Jara: la canción en que el cantautor "visualizó" su muerte siete años antes

El 16 de septiembre, tras ser detenido por militares después del Golpe de Estado de 1973, Víctor Jara fue cobardemente asesinado por miembros del Ejército, en el Estadio Chile, que por esos día hacía de centro de detención, tortura y muertes de partidarios del derrocado Gobierno del Presidente Salvador Allende.

Después de ser brutalmente torturado durante días, el cantautor fue acribillado por efectivos militares. Según la autopsia efectuada en 2009, el mítico artista recibió 44 disparos, siendo un balazo en la cabeza el que apagó su vida.

El cuerpo se lanzado en las cercanías el cementerio Metropolitano, donde días después fue encontrado por pobladores.

A 47 años de la partida de Víctor Jara, recordamos una canción que fue escrita por el cantautor en 1966, siete años antes de su crimen, pero cuya letra perfectamente podrían graficar los últimos momentos del artista.

Se trata del tema "Canción del Soldado". Acá te dejamos la letra y la interpretación de Quilapayún.

Canción del Soldado

Soldado, no me dispares

soldado.

Yo sé que tu mano tiembla

soldado, no me dispares.

¿Quién te puso las medallas?

¿Cuántas vidas te han costado?

Dime si es justo soldado

con tanta sangre ¿Quién gana?

Si tan injusto es matar,

¿por qué matar a tu hermano?

(1966)