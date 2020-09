Chile ha presentado cinco intoxicados con "receta" de dióxido de cloro que promueve Florcita Alarcón

El diputado Florcita Alarcón, el excantante Florcita Motuda, nuevamente irrumpió este lunes con el dióxido de cloro como forma de combatir el coronavirus, pero que es un elemento muy tóxico y que es usado en labores de limpieza.

El parlamentario por la Región del Maule escribió que debido a los "ataques" que dice recibir por esta postura, y por su deseo de "salvar vidas", daba cuenta de que "todas las informaciones y videos que voy recibiendo los entrego hace muchas semanas al ministro (de Salud Enrique) Paris y a otros diputados".

Al respecto, y tal como da a conocer hoy Soy Chile, el Centro Toxicológico de la UC ha reportado cinco intoxicados con esta sustancia en la pandemia. Los afectados van de los 45 a 70 años y presentaron pérdida de conocimiento, vómitos y dificultad para respirar, entre otros síntomas.

"Del punto de vista médico no hay discusión: esto no tiene utilidad alguna y puede ser tóxico", dijo el infectólogo Miguel O'Ryan. "No hay evidencia que avale su uso. Es un producto de limpieza", añadió Luis Herrada, jefe de urgencia de clínica Las Condes.

En tanto, el ISP detalló que en el mundo se han hecho 3 investigaciones sobre su uso. Dos de ellos tuvieron pocos participantes para sacar conclusiones (20 voluntarios) y los tres presentaron un diseño sesgado. "La evidencia no da garantías de que el tratamiento sea seguro ni eficaz", recalcaron.