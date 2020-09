Felipe Kast se suma a la carrera presidencial: "Estamos mirando La Moneda"

“Por supuesto que estamos mirando La Moneda, no solamente yo, sino que Evópoli. Evópoli va a competir, yo soy parte de un proyecto colectivo, y ese proyecto colectivo sin duda va a competir en las próximas primarias”.

Esta fue la confesión que realizó el senador Felipe Kast a La Tercera, confirmando su intención de participar en la carrera presidencial.

Además, precisó que su colectividad tiene un diagnóstico claro de lo que se debe realizar para revertir lo que él definió como una crisis política que vive el país.

“Falló el Estado, construimos dos Chiles, que no conversaban entre ellos. Hay algunos que podíamos escapar del Estado, que vivíamos en Suiza o en Europa, y el resto de los chilenos que tenía que conformarse con una educación pública capturada por operadores políticos en ministerios sociales (como el de Salud, Educación, Sename) y paradójicamente, en las instituciones económicas fuimos muy exigentes, pusimos pura meritocracia, cero captura política –explicó Kast–. Desde lo público, hemos generado desigualdades que fraccionan la democracia y para un liberal, eso no tiene ningún sentido”.

Aton

Opinión sobre sus contendores

Sobre el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, Kast tuvo duras palabras respecto a la postura sobre el plebiscito. "Fue el Partido Comunista el que se quedó fuera del acuerdo. No solamente a fines de los ’80, sino que el 15 de noviembre del 2019, así que el señor Jadue venga a decirnos ahora, con una soltura de cuerpo increíble, que hay algunos de la derecha que nos estamos subiendo al Apruebo, siendo que hemos estado con el Apruebo desde el inicio, ¡sino que él no estuvo para el acuerdo del 15 de noviembre!, ¡él fue el que no estuvo dispuesto a firmar este acuerdo democrático! Así que el señor Jadue me venga a dar lecciones de demócrata, por favor”.

Con respecto a Joaquín Lavín, precisó que si el alcalde de Las Condes tiene intenciones presidenciales “honestamente, no me preocupa mucho si es que va o no va. Creo que no es correcto. Si él quiere ir a La Moneda, que lo diga. No me parece bueno que alguien diga ‘no, mire yo no quiero ir a La moneda’ si sabemos que él está trabajando para eso”.

“Además, creo que es un error político –agregó Kast–. Yo creo que es difícil tener credibilidad en política si dices algo y a la semana la gente te dice ‘pero cómo si usted dijo otra cosa’. Esa decisión me parece contradictoria”.