Francia cierra más de 80 escuelas en quince días por casos de coronavirus

El ministro de Educación de Francia, Jean-Michel Blanquer, indicó que se cerraron 81 colegios y 2.100 clases desde que se reanudó el año escolar hace 15 días, tras detectarse casos de coronavirus.

"Tenemos alrededor de 1.200 nuevos casos de covid entre los alumnos en comparación con la semana pasada", sostuvo la autoridad en una entrevista con la cadena LCI.

🗣 @jmblanquer (@education_gouv) : "Au moment où je vous parle, 81 établissements sont fermés, un peu plus de 2.100 classes sont fermées et on a à peu près 1.200 nouveaux cas de #Covid19 d'élèves".

