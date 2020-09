La “receta” tóxica del diputado Florcita Alarcón contra el covid-19

Sorpresa, por decirlo suavemente, causó un posteo en Twitter del diputado Florcita Alarcón, el excantante Florcita Motuda, quien el lunes por la tarde indicó que está estudiando la posibilidad de que el dióxido de cloro, un elemento muy tóxico y que es usado en labores de limpieza, sea empleado como remedio contra el coronavirus.

El parlamentario por la Región del Maule escribió que debido a los "ataques" que dice recibir por esta postura, y por su deseo de "salvar vidas", daba cuenta de que "todas las informaciones y videos que voy recibiendo los entrego hace muchas semanas al ministro (de Salud Enrique) Paris y a otros diputados".

El representante del Partido Humanista agregó que se ha hecho asesorar por colegas de Bolivia, país en el que la semana pasada en el Departamento de La Paz fue autorizado el uso gratuito del dióxido de cloro para el tratamiento de enfermos de covid-19.

LOS ATAQUES RECIBIDO ME OBLIGAN A PUBLICAR

UN COMUNICADO DE PRENSA

FLORCITA ALARCÓN DIPUTADO HUMANISTA

QUIEN QUIEREN VER LA POSIBILIDAD DE "SALVAR VIDAS"

incluso la mía por el riesgo de MIS 75 AÑOS pic.twitter.com/7NOdUm1Nbe — Florcita Motuda (@florcitamotuda) September 14, 2020

"Mi intención no es que la gente use en forma irresponsable y peligrosa (el dióxido de cloro), sino que lo haga asesorada por médicos", concluye el tuit de Florcita Alarcón, a quien por medio de su equipo de prensa se le pidió ahondar al respecto, pero no llegó su versión.

Más allá de los deseos del diputado, nada indica que ese elemento tóxico sirva para frenar la pandemia.

El tesorero del Colegio de Químico-Farmacéuticos y Bioquímicos de Chile, Ignacio Sánchez, rechazó la opinión del parlamentario, reforzando lo dicho en abril por el Instituto de Salud Pública, ISP, al negar que el dióxido de cloro podía ser usado como un remedio para el covid-19.

"Este derivado del cloro es una sustancia que no tiene registro sanitario como medicina en ninguna parte. Es un desinfectante de superficies y no hay asidero científico para que sea usado como tratamiento contra el coronavirus. Hay que ser claros con la evidencia y no emplear este elemento como remedio, pues puede llevar a la muerte. Este diputado no se ha informado bien", precisó el especialista.

MÁS OBJECIONES

En similares términos se pronunció el director de la Escuela de Química y Farmacia de la Universidad Andrés Bello, Fernando Torres, quien precisó que "no hay un solo estudio en el mundo que demuestre que este compuesto tenga un efecto contra el coronavirus. Pero sí está comprobado que es altamente tóxico e irritante. Así lo dicen todas las agencias, entre ellas nuestro ISP. Lo del diputado hay que desmentirlo de forma tajante. Para mí es súper grave que se promueva como medicamento algo que no lo es, y más encima con evidencia científica de que es riesgoso para la salud".

-¿Cuáles son los síntomas que se sufren al ingerir dióxido de cloro?

-Es muy irritante, tanto al recibirlo en forma de spray como por vía oral. Empieza a afectar a la boca y sigue por el esófago, el estómago y el intestino. Los síntomas son dolorosos y rápidos. Hay úlceras, sangramiento, decaímiento general y problemas para respirar. Y se puede llegar a la muerte del afectado, dependiendo de la cantidad recibida y de si es población de riesgo, como niños y adultos mayores.

-¿Por qué surgió la información de que este elemento tóxico podría combatir al coronavirus?

-Lo más probable es porque esta clase de compuestos son usados para desinfectar distintas superficies de las casas. Es un agente de sanitización, y ese es el único uso autorizado por la autoridad sanitaria. Si pasara a consumo humano como remedio debe superar pruebas como las que se están haciendo para lograr la vacuna contra el covid-19. Y ese no es el caso con el dióxido de cloro.

"IRRESPONSABILIDAD MUY GRANDE"

No hay apoyo en el Congreso hacia la postura de Florcita Alarcón sobre el dióxido de cloro y el coronavirus. Y ello lo ejemplificó la diputada de Renovación Nacional Ximena Ossandón, quien rechazó la postura del representante del Distrito 17.

"Yo estimo mucho a Florcita, pero hay cosas que no son aceptables. Cuando él plantea como solución al covid-19 algo que no está probado científicamente y que en algunas partes ha costado la vida de gente, cae en una irresponsabilidad muy grande. Él debe entender que cuando habla no lo hace como un ciudadano más, sino que como político y también como artista. Tiene por lo tanto una responsabilidad mayor, porque para muchas personas es un referente y eso implica una credibilidad que, mal usada, podría traerles consecuencias severas a quienes le siguen", dijo la diputada del Distrito 12 y miembro de la Comisión de Salud de la Cámara.

MUERTOS POR INGERIRLO

No hay reseñas de fallecimientos en nuestro país por ingerir el peligroso derivado del cloro a manera de medicamento. Pero han sido informadas algunas muertes en Sudamérica por esta causa.

El pasado 15 de agosto falleció un niño de cinco años en Neuquén, Argentina, por beber este compuesto un día antes. Llegó al hospital en paro cardiorrespiratorio y hay una denuncia por muerte dudosa, pues se supone que los padres se lo dieron pensando que tenía covid-19.

También en Argentina, un hombre de 50 años perdió la vida el 11 de agosto en San Pedro, Jujuy, tras beber un litro y medio de dióxido de cloro con la intención de curarse de una fuerte gripe.

Y en Ayacucho, Perú, un paciente de coronavirus de 38 años murió este mes por consumir esta sustancia, luego de ingresar al hospital con fuertes dolores de estómago.