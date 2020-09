Jorge Pizarro: "Si el señor Jadue se transforma en carta presidencial será por voluntad ciudadana, pero creo que no tiene ninguna posibilidad"

Siguen los movimientos en la oposición con miras a las próximas presidenciales y en específico en la Democracia Cristiana. En ese sentido, el senador Jorge Pizarro se refirió a la posibilidad de que su partido apoye a un candidato como Daniel Jadue (PC), pero más allá de eso defendió la idea de que su coalición participe de una primaria amplia.

"Me alegro que la mesa del partido haya planteado cambiar de estrategia, porque la primera fase de los últimos dos años era la identidad y el camino propio, y hoy se han dado de que si en la oposición queremos la oportunidad de ofrecer una alternativa democrática y programática de Gobierno, hay que asociarse con otros", dijo Pizarro en entrevista con Cooperativa.

El parlamentario por la Región de Coquimbo estableció que "hay que buscar con otros los acuerdos posibles para conformar esa plataforma de Gobierno. ¿Quiénes pueden ser esos otros? Ahí coincido con la senadora Provoste: los que quieran estar. Y si con muchos de ellos, por ejemplo, tenemos acuerdo en lo previsional, en cómo queremos avanzar una nueva Constitución, acuerdo de que hay que tener un énfasis muy marcado en un crecimiento económico con alto sentido social, y buscar mayor igualdad, es probable que podamos tener la posibilidad de compartir una propuesta".

"Y quién ejerce ese liderazgo, definirlo entre todos. Me parece bien el sistema de primarias. Si el día de mañana gana alguien que no es de mi partido o mi agrado, dentro del conjunto uno entiende que para construir mayorías hay que ceder y compartir. En eso lo peor que hizo la DC en la última elección presidencial fue aislarse y creer que sola podía hacer algo, y contribuimos a un desorden mayor en la oposición y al triunfo de la derecha", complementó.

En el caso específico del alcalde de Recoleta, quien ha irrumpido como la carta de la oposición con mayor aprobación ciudadana según distintas encuestas, Pizarro sostuvo lo siguiente: "si el señor Jadue se transforma en una carta será por voluntad ciudadana; yo creo que no, que no tiene ninguna posibilidad. Pero está bien, no tengo ningún reparo a lo que pueda hacer cualquier liderazgo expresado dentro de un acuerdo común".