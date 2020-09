Esto sí que es trabajo en equipo: 10 mil patos limpian cosecha en Tailandia

Un verdadero ejército de patos se unió para terminar con las plagas de arrozales en Tailandia.

Diez mil patos se unieron para salvar la cosecha y terminar con los indeseados huéspedes en los cultivos, como lo son los caracoles e insectos ocultos que pretenden arruinar el futuro arroz.

DUCK ARMY: Drone footage captures 10,000 ducks “cleaning” rice paddies in Thailand. Farmers use the ducks to remove pests from the fields. pic.twitter.com/zwu5AqmAZk

— CBS News (@CBSNews) September 15, 2020