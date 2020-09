El “chasconeo” de Desbordes, ¿un trampolín presidencial?

En el Ministerio de Defensa tienen claro que se está ante un momento histórico para la democracia. Y uno de los objetivos que Mario Desbordes definió al asumir en la cartera, fue que debía renovar el pacto social entre la sociedad y las Fuerzas Armadas. Porque no sólo llevan más de seis meses en las calles producto de la pandemia, sino porque estarán a cargo de resguardar la seguridad de los eventos electorales que se avecinan, incluido el proceso constituyente.

Por eso, según fuentes de la cartera, desde que Desbordes llegó a Zenteno 45 ha estado con las “botas puestas”, abierto a recibir “a todos los que soliciten reunirse con él”. Hasta antes de llegar a la primera línea del Gobierno, desde el Congreso, había logrado posicionarse como uno de los rostros de Chile Vamos más cercanos a la ciudadanía, y su paso a Defensa no tenía porqué alejarlo de ello.

Así, el 2 de septiembre recibió a uno de los denunciantes de corrupción en el Ejército, Rafael Harvey, y durante la jornada del martes 8 a dirigentes del Movilh. “Ese es Mario Desbordes. A él no lo pusieron en el Ministerio para callarlo o evitar las peleas en el Comité Político. Lo pusieron ahí porque sabe hacer muy bien la pega ejecutiva, sabe escuchar y llegar a la gente”, contó uno de sus colaboradores. Eso, consideraron fuentes de Palacio, es lo que demostró en sus años como diputado. Y aunque incomodó a La Moneda apoyando la condonación del CAE y siendo uno de los primeros de la derecha en abrazar una nueva Constitución, se posicionó como uno de los mejores evaluados y eso al Gobierno le servía.

Junto con mantener esa cercanía, en su rol como ministro, Desbordes ve como algo trascendental relevar el rol de las Fuerzas Armadas, de los que están desplegados hoy y de quienes cumplieron labores en el pasado. No por nada al llegar al Ministerio lo primero que hizo fue poner, junto a la foto del Presidente Sebastián Piñera, el retrato de Rafael Sotomayor, ministro de Guerra durante la Guerra del Pacífico. Y su primera salida a terreno fue al Regimiento de Buin, donde quienes lo acompañaron comentaron que no se dedicó sólo a inspeccionar el armamento, sino que recorrió baños, comedores y conversó con los efectivos. “Así es él. No me sorprende verlo revolviendo las ollas y sirviendo”, relató otro de sus cercanos al recordar la participación de Desbordes en el “rancho solidario” de La Pintana.

¿Qué tanto de esto es estrategia? El propio Desbordes descartó el domingo en Tolerancia Cero ser candidato presidencial (“espero quedarme en el Ministerio hasta marzo de 2022”, dijo) y el diputado Camilo Morán, su exjefe de gabinete, dice que no hay “nada”. “Es cierto que él se ha propuesto acercar las Fuerzas Armadas a la ciudadanía, pero su rol es natural. Él es una persona cercana a la gente”, manifestó.

Por su parte, el alcalde de Puente Alto, Germán Codina, y quien compartió años con Desbordes en RN, sostuvo: “Me siento muy representado con esa mirada amplia y convocante que tiene Mario. Me parece muy bien que estando en un cargo de primera línea genere instancias de encuentro”.

La visión de los aliados del ministro Desbordes

“Está plasmando su sello en el Ministerio”

De acuerdo con la visión del senador Rafael Prohens, presidente de RN, “la actitud del ministro es consecuente, con una línea social que ya trabajaban las Fuerzas Armadas. Me parece importante que les otorgue la vitrina correspondiente a estas iniciativas, por lo que este tipo de agenda más social, de todas maneras, contribuye, sobre todo en estos días de pandemia donde las personas están sufriendo. El ministro tiene su sello y lo está plasmando en el Ministerio”.

“Interpreta muy bien a la clase media”

El diputado Camilo Morán, exconcejal de Lo Prado, al abordar las cualidades del secretario de Estado, destacó que “Mario Desbordes es una persona que interpreta muy bien las necesidades de la clase media. Y él va a estar ahí, con las patas en el barro”. Insistiendo en que no hay estrategias tras su comportamiento, Morán evidenció que la “naturalidad” del ministro le dará el impulso”para la próxima elección presidencial”. “A mí me encantaría que fuera, pero lo va decidir la gente”, cerró.

“Sería un gran candidato”

El liderazgo que el exdiputado ha construido, según Germán Codina, alcalde de Puente Alto, lo posiciona como un “gran candidato a presidente”. A su juicio “tiene las condiciones de sobra para ser un líder nacional y, desde la presidencia, hacer un gran aporte de un Chile democrático y equitativo que muchos queremos construir en libertad (…) Siempre va a ser un aporte tener la capacidad de sentarse a dialogar. Es un sello que siempre será bien recibido”.

Historia Política de Desbordes

Sus inicios

En 1987 ingresó a Carabineros. Renunció voluntariamente en 1994 con el grado de teniente. Estudió Derecho en la U de la República, titulándose en 2018.

La política

Comenzó a militar en RN en 2000. Fue presidente de la RM, jefe de gabinete de Luis Plaza y luego secretario general por 3 periodos. Más tarde, presidente de la tienda.

Aterrizaje en Valpo

En las parlamentarias de 2013 se presentó sin éxito. Pero en las elecciones de 2017 lo logró y se transformó en representante del distrito nº 8.

Zenteno 45

Si bien había rumores que lo posicionaban en el gabinete, para el partido fue una sorpresa. El 28 de julio de 2020 asume como ministro de Defensa.

¿La Moneda?

Él no ha manifestado abiertamente intenciones de llegar a la presidencia, al contrario, pero en RN lo ven como una gran carta para enfrentar las primarias del sector.