En qué tengo que fijarme si llegan a fiscalizar mi casa y otras dudas del “18”

Varias dudas se mantienen a sólo un día del 18 de septiembre. Y es que esta celebración será diferente a todas debido a la pandemia.

El Gobierno otorgará permisos especiales para que las personas puedan reunirse con familiares y amigos, pero no podrán ser más de 5 personas. Adicionalmente, las autoridades de Salud han señalado que el cumplimiento de estas reglas serán fiscalizadas en terreno.

Ayer, la seremi de Salud de la Región Metropolitana, Paula Labra, advirtió que las fiscalizaciones a las viviendas particulares en estas Fiestas Patrias se realizarán sólo ante sospechas fundadas de delito sanitario y siempre en compañía de Carabineros.

“Siempre y cuando tengamos sospechas fundadas de que se está incumpliendo con la normativa y en los casos en que haya flagrancia”, se realizará la fiscalización, según la autoridad.

Rol de Carabineros

Desde Carabineros, señalaron a Publimetro que la institución tendrá un rol muy activo en estas fechas. “Cada control, cada fiscalización y cada vez que se devuelva a alguien a su casas es por el único motivo de resguardar la salud de todos los chilenos, fieles a proteger a nuestra ciudadanía”, dijeron desde la institución.

“El rol principal en las fiscalizaciones será, primero, proteger a la ciudadanía de la propagación del virus covid 19 y, segundo, dar cumplimiento al instructivo de desplazamiento y las normativas legales vigentes, tales como la ley de tránsito en las principales carreteras del país”, agregaron.

Y es que no sólo hay dudas respecto de las fiscalizaciones. Hace unos días, cuando se explicó el aforo permitido y en qué etapa debe estar la comuna, la información generó confusión en la ciudadanía.

Por este motivo, Publimetro se contactó con la Seremi de Salud Metropolitana y con la Subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, para responder las preguntas más frecuentes que han surgido en estos días previos al “18”. Acá están las respuestas.

Agencia Uno

¿En qué consiste el permiso especial?

Durante estas Fiestas Patrias, en comunas que no se encuentren en cuarentena, se permite invitar a 5 personas adicionales a las que viven en el hogar en espacios privados cerrados (vivienda incluyendo patio, jardín, terraza, quincho, espacios comunes, etc.). En espacios públicos abiertos (plazas, pasajes, parques, etc) se permiten 10 personas en total.

¿Necesitan permiso niños y guaguas?

Los mayores de 14 años deben sacar su permiso y en el caso de los menores de 14 años el padre o responsable de su cuidado deberá hacer el trámite. Los niños son contabilizados dentro de las 5 personas.

¿Cómo se solicita el permiso?

El trámite estará disponible en la Comisaría Virtual. Puede ser solicitado una vez entre el 18 y 20 de

septiembre por los habitantes de comunas en paso 2 que se dirijan a lugares dentro de su misma comuna, o hacia otras comunas que se encuentren en paso 3, 4 o 5.

¿Hay algún permiso para comunas en cuarentena?

Ninguno adicional a los ya existentes. En las comunas que están en cuarentena (fase 1) se mantienen todas las restricciones vigentes y los permisos de desplazamiento (máximo 2 a la semana). No hay permiso especial de Fiestas Patrias.

¿Puedo denunciar a vecinos que incumplen?

Sí, si se pueden denunciar casos donde exista sospecha de que los aforos permitidos no se están cumpliendo.

La manera más rápida es llamando a Carabineros al fono 133, escribiendo a las redes sociales de la Seremi de Salud RM y por medio de la página web de la Intendencia Metropolitana.

¿Qué harán los fiscalizadores al llegar a mi domicilio?

Como parte del protocolo, los funcionarios presentarán su credencial y nunca se presentarán si no es acompañados de personal de Carabineros o Policía de Investigaciones.

¿Cómo identifico a un fiscalizador?

Para reconocer si es un fiscalizador de la Seremi de Salud RM, las personas deben fijarse en la credencial de funcionario, la que identifica nombre, RUT y Departamento al que pertenece. La credencial lleva al reverso la firma del jefe de Recursos Humanos de la institución.

Los funcionarios poseen chaqueta institucional con logo y en el caso de los funcionarios municipales en comisión de servicio en la Seremi de Salud RM, éstos portan credencial de la autoridad sanitaria y visten con chaquetillas municipales.

¿Cómo se procede si hay menos de 5?

En el caso que las personas se encuentren cumpliendo las medidas determinadas por la Autoridad Sanitaria, los funcionarios de la Seremi de Salud RM no van a ingresar al domicilio.

¿Cómo se procede si hay más personas?

En caso de haber más de cinco invitados y de constatarse una infracción, el fiscalizador levantará un acta y se iniciará el respectivo sumario sanitario.

Además, podrá remitir los antecedentes al Ministerio Público para que se inicie el juicio penal que corresponde a la infracción de las medidas sanitarias

¿Puedo ir a juicio si infrinjo las nomas?

Sí. De acuerdo a la norma penal, y según las circunstancias, al organizador de la actividad fiscalizada podría imputársele el delito contemplado en el artículo 318 bis del Código Penal que sanciona a quien en tiempo de pandemia, epidemia o contagio, genere a sabiendas riesgo de propagación de agentes patológicos con infracción de una orden de la autoridad sanitaria, por lo que en una situación en que se constate una infracción que significa un riesgo de propagación, como organizar un evento masivo o fiesta clandestina, podría detenerse al imputado quien se encontraría en una situación de flagrancia.

Toda acción que ponga en riesgo la salud de la población en pandemia y dependiendo de su gravedad, puede tener sanciones de tipo penal, cursadas por las policías.

¿Hay multa por incumplir las reglas?

En caso de incumplir con la medida establecida por la autoridad sanitaria relacionada con el aforo, la Seremi de Salud puede cursar un sumario sanitario. Y también una multa que fluctúa entre 0,1 y 1.000 UTM (al valor de septiembre, entre $5.032 y $50.322.000). Esto en el marco de las facultades que otorga el Código Sanitario.