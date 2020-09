Estas son las tres mejores empanadas del 2020, según el Círculo de Cronistas Gastronómicos

Como ha sido habitual en vísperas de Fiestas Patrias, el Círculo de Cronistas Gastronómicos de Chile con el apoyo de "Gato, Típico Chileno", realizó una evaluación de las empanadas chilenas tradicionales (de pino y horneadas) que se ofrecen en distintos sectores de la capital.

La degustación a ciegas, es decir, sin tener a la vista los nombres de sus fabricantes, se efectuó en Espacio Gastronómico del chef Guillermo Rodríguez, en las mejores condiciones de servicio. Comprendió más de medio centenar de empanadas compradas en locales establecidos, así como a emprendedores de comunas de la Región Metropolitana.

Premiando emprendedores

“La versión 2020 del concurso Mejor Empanada Chilena premió por unanimidad a la Méndez, coincidiendo en su gran calidad. En medio de la pandemia, este año premiamos a la mejor empanada emprendedor y además la mejor empanada relación precio calidad, como una forma de apoyar a quienes durante este tiempo le han puesto pino desde sus cocinas, ayudando a sus familias y sus trabajadores”, señaló Patricio Rojas, presidente de la agrupación.

La comisión de cata de este decimoséptimo Concurso de Empanada Chilena del Gran Santiago estuvo formada por los cronistas Darío Córdova, Alejandro Mery, Macarena Achurra, Luis Campos, Loreto Gatica, Alejandra Hales y Pilar Hurtado. Las empanadas fueron calificadas dentro de una escala de 1 a 7, atendiendo a la calidad de los ingredientes –tanto de la masa como del pino− y al aspecto general de cada producto.

Hicieron posible el certamen Espacio Gastronómico, del destacado chef Guillermo Rodríguez (Tegualda #1364, Providencia), en conjunto con Gato de viña San Pedro, quienes han apoyado incondicionalmente esta iniciativa.

¿Y las ganadoras?

1.- La Méndez, Avda. Las Condes 9571, Las Condes (Tel.: +562 2243 2652)

Avda. Las Condes 9571, Las Condes (Tel.: +562 2243 2652) 2.- La Piccatta , Suecia 2858, Ñuñoa (Tel.: +562 2274 9486)

, Suecia 2858, Ñuñoa (Tel.: +562 2274 9486) 3.- Los Ciervos, Tobalaba 2113, Providencia (Tel.: 56 2 2274 6676)

Gentileza

Este año el concurso costumbrista chileno, junto con elegir la Mejor Empanada de Santiago, entregó dos menciones especiales destacando el trabajo que están haciendo muchos chilenos durante la pandemia y la mejor relación precio calidad. Se trata de don Guille (Gorbea 2554, Santiago – Tel.: +569 42379217) que obtuvo el Premio Mejor Empanada Emprendedor y la mención Mejor Empanada relación Precio Calidad fue adjudicada por Ña Matea (Purísima 175, Recoleta – Tel.: +562 2777 0478).

¿Cuáles son los criterios de selección?

Para la masa:

Delgada, suave, consistente, ligeramente quebradiza (pero no seca ni que se desarme a la primera mordida), con suficiente manteca (ojalá animal), pliegues proporcionados (no toscos ni excesivamente gruesos); bien horneada (doradita, no quemada), sin sectores crudos.

Así debe ser el pino:

Guisado jugoso, generoso, equilibrado, hecho con carne de vacuno de buena calidad, de preferencia picada, sin nervios o trozos de grasa (aunque es preferible una buena carne molida, que una carne picada de mala calidad); con cebolla de guarda picada en cubos (no fresca ni de verdeo); aliñado con comino, pimienta y ají de color (puede llevar también un poco ají, o incluso merquén, pero lo justo y necesario para que el guisado no se convierta en algo picante); con una aceituna negra entera por empanada (puede ser sin cuesco, pero ojalá no laminada), un trozo de huevo duro y, opcionalmente, pasas de uva; sin aglutinantes, como la maicena, ni agregados de perejil, apio, orégano y otros vegetales o hierbas.

La empanada como conjunto:

Debe tener un aroma deleitoso e invasor donde confluyan, en forma equilibrada, los olores de carne, cebolla, ají, comino y masa horneada. Y un sabor irresistible, gracias a la calidad, armonía y perfecta cocción de sus ingredientes.