Paris niega "ocultamiento" y dice que entregará documentos si la Corte Suprema lo pide

El ministro de Salud, Enrique Paris, señaló que la cartera que dirige colaborará con las investigación que lleva el Ministerio Público contra el Presidente Sebastián Piñera, el ex titular de Salud, Jaime Mañalich, y otras autoridades del Gobierno por el manejo de la pandemia, por lo que si la Corte Suprema lo indica, entregará información y documentos que requiere la fiscalía.

Cabe señalar que en esta jornada el fiscal Xavier Armendáriz, de la Fiscalía Centro Norte Metropolitana, recurrió al máximo tribunal para que intervenga luego que el ministro se negara a entregarle la documentación requerida.

La investigación surge en el marco de la querella interpuesta por el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, contra el Presidente Sebastián Piñera y las autoridades de Salud ante el manejo de la pandemia, y también por una acción judicial del senador Alejandro Navarro.

Paris aseguró esta tarde, en Radio Cooperativa, que “en el Ministerio de Salud existe un equipo jurídico, y la petición en ese momento no era atendible, en parte por el riesgo sanitario y en parte por la oportunidad en la cual se solicitó”.

“Dentro del margen de la ley rechazamos esa solicitud -admitió-, pero sabiendo que ellos podían acudir a la Corte Suprema. Si acuden y la Corte Suprema ordena entregar todos esos registros, los voy a entregar, yo voy a colaborar… No digo yo, el Ministerio de Salud tiene como obligación colaborar con la justicia, nadie se ha negado a eso”.

Sobre el procedimiento realizado en la jornada en la que negó el acceso a documentación sobre la pandemia y correos del ex ministro Mañalich, señaló que “llegó un fiscal con la PDI a pedir esos datos sin ningún aviso, y después los abogados me informaron que deberían haber avisado. Los mismos abogados del Ministerio me dijeron que eso no se puede entregar, y yo firmé una carta diciendo ‘por el momento, no se puede entregar’. No nos hemos negado a entregarlos”.

En todo caso, Paris señaló que en la gestión de su antecesor “no hubo ningún ocultamiento” respecto de las cifras de la pandemia.

“Lo que yo hice un tiempo después de asumir es ir cambiando la metodología. Originalmente se informaban los fallecimientos de una manera; después incorporamos las cifras del Deis, ahí hubo un aumento de mil casos de un día para otro, y para transparentar más los datos, dos veces por semana publicamos los casos probables”, afirmó.

“Yo he transparentado toda la información, y así lo reconoció la OMS, así lo reconoció la OPS, y la publicación The Economist calificó a Chile entre los cinco países del mundo que tienen la estadística más transparente en relación a los temas del covid-19", concluyó.