Rosa Oyarce se lanzó: "Los mismos pendejos o pendejas que hoy día están opinando de ese tipo de situaciones, jamás aportaron nada"

La exseremi de Salud Metropolitana Rosa Oyarce, se fue con todo y defendió al exministro de Salud Jaime Mañalich, debido a la acusación constitucional que fue presentada en el Congreso.

“Después de la guerra todos son generales, eso no hay que olvidarlo nunca. Estas mismas personas, los mismos pendejos o pendejas que hoy opinan respecto de estas situaciones jamás aportaron nada, porque era el momento de unirse. Cuando partió esto en China, nosotros los primeros días de enero tomamos medidas. (…) Hasta me insultaron muchas personas, no a mí, pero a muchas otras autoridades a través mío", dijo en entrevista en Radio Futuro.

Daza pone mesura: "No va a llegar a su casa un fiscalizador a decir ‘yo vengo a ver si hay 5 personas’, eso no debiera ocurrir" La subsecretaria de Salud Pública explicó el marco en el que se deben realizar las fiscalizaciones en Fiestas Patrias.

Sobre quiénes serían los ¿pendejos y pendejas?, Oyarce dijo que "eso lo voy a dejar para que ustedes mismos analicen. Quienes están levantando una acusación constitucional, los que están reclamando contra esto”.

“Yo no veo la razón de una acusación constitucional hacia una persona que nunca había estado una pandemia, hicimos lo posible entre todos… se generaron discusiones y problemas, pero incluso en una familia (surgen problemas). Nadie sabe cuál será la mejor medida que se debe tomar. (…) En Chile podría pasar exactamente lo mismo (que en España) y tendríamos que volver atrás: volver a cuarentena, y eso significaría no volver a trabajar y cerrar los negocios”, remató.