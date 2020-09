Presidente de Perú podría ser destituido: "No cometí ningún acto ilegal", se defendió Vizcarra

El juicio político (conocido en Perú como moción de vacancia) contra el presidente Martín Vizcarra se está desarrollando en el pleno del Congreso. Esto, después de que el Tribunal Constitucional (TC) rechazó un pedido del Ejecutivo para paralizar el proceso.

Un grupo de congresistas acusa al gobernante de "incapacidad moral" y pide su destitución. Supuestamente habría ocultado o mentido sobre su participación en la contratación irregular del cantante Richard "Swing" Cisneros en el Ministerio de Cultura. “No me corro, no lo he hecho antes y no lo voy a hacer ahora”, anunció Vizcarra al iniciar sus descargos. "No cometí ningún acto ilegal", añadió.

¿Cuántos votos se requieren?

De acuerdo a la Constitución de dicho país y al reglamento del Congreso se necesitan 87 votos a favor de los 130 congresistas para aprobar la destitución de un jefe de Estado. Tres de las nueve bancadas políticas que operan han asegurado que votaran a favor de la vacancia. Mientras que las seis restantes anunciaron, precio a esta jornada, que esperarían que dice la defensa del presidente Vizacarra.

Hasta el cierre de esta edición, aún no se realizaba la votación en el Congreso del Perú.