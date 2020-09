Presidente Piñera hace un llamado a la unidad y a bajar la confrontación

Presidente de la República, Sebastián Piñera, encabezó la ceremonia de conmemoración del Día de las Glorias del Ejército, en la Escuela Militar, oportunidad en la que llamó a la ciudadanía a celebrar las Fiestas Patrias en familia, bajo los cuidados sanitarios correspondientes, y también advirtió que la política chilena “necesita menos confrontación”.

Cabe señalar que el acto por los 210 años del Ejército no tuvo Parada Militar ni se realizó de manera masiva en el Parque O’Higgins, debido a la pandemia del coronavirus.

En cambio, solo 50 personas se dieron cita en en patio Alpatahual de la Escuela Militar, entre ellas el ministro de Defensa, Mario Desbordes, y el comandante en jefe del Ejército, general Ricardo Martínez, además de las máximas autoridades de las otras ramas de las fuerzas armadas y de orden, como el general director de Carabineros, Mario Rozas, y el contralor general de la República, Jorge Bermúdez.

Luego de emitir su discurso, y tras un acto de 35 minutos que incluyó un desfile y el paso de aviones de la Fach, el Presidente Piñera realizó un punto de prensa donde se le consultó por el mensaje emitido ayer por el arzobispo de Santiago, Celestino Aós, en el Te Deum Ecuménico, donde llamó a la clase política a dialogar y a dejar el estilo “necio y contaminado” que tiene empantanado al país.

“La solución pasa no por la violencia, pasa por el diálogo, la buena voluntad, la colaboración y los acuerdos. Espero que las palabras del arzobispo de Santiago no caigan en un desierto y no solamente sean reconocidas el día que las emite, sino que sean una práctica permanente”, coincidió Piñera.

“La política chilena necesita menos confrontación -agregó-, menos violencia, más diálogo, más acuerdos, porque eso es lo que los chilenos nos están pidiendo y lo que necesitan y merecen”.

Sobre los permisos para celebrar Fiestas Patrias, bajo el programa denominado “Fondéate en Casa”, alentado por el Gobierno, el jefe de Estado expresó que “hemos tenido tiempos tan difíciles, que es bueno que familia chilena celebre nuestro aniversario patrio y por eso los llamo a celebrar con alegría, con entusiasmo, con pasión. Así somos los chilenos, pero háganlo en familia, cuiden su salud, cuiden la salud de sus seres queridos, de sus vecinos, de todos los chilenos, y cumplan con las normas sanitarias”.

“Hasta ahora, el balance es positivo, pero sé que hay algunos, una minoría, que están dispuestos a hacer cualquier cosa, incluso poner en riesgo la vida de sus compatriotas, por irresponsabilidad y a veces por maldad. Por eso, celebre junto a sus seres queridos, se lo merece, pero cúidese, no echemos por la borda lo que con tanto esfuerzo hemos hecho en tantos meses para combatir la pandemia”, finalizó el Presidente.