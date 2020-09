Para adultos mayores en la pandemia: casi $17 mil millones reunió campaña televisiva Vamos Chilenos

Más de 16 mil millones de pesos reunió finalmente la campaña solidaria de televisión Vamos Chilenos, que culminó la madrugada de este domingo con un balace muy favorable. En definitiva, pasada la medianoche la cruzada que lideró Don Francisco y numerosos animadores confirmó que se recaudaron 16 mil 427.363.537 millones de pesos, que serán empleados para ayudar a aproximadamente ochenta mil personas mayores de 80 años en sus necesidades más urgentes derivadas de la pandemia.

Según expresó la ex reina de belleza Cecilia Bolocco en la transmisión, "de verdad estoy muy afligida porque esperábamos conseguir 30 mil millones de pesos, si no son 30 mil, okey 20 mil, pero no estamos ni siquiera en la mitad de esa cifra y quedan menos de dos horas de programa”, dijo la conductora bordeando la medianoche, avalando las cifras que había anunciado Don Francico como meta.

Uno de los aportes más importantes de la jornada, entre otros de las distintas empresas, fue el de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), organismo que aglutina al empresariado chileno, que donó 4.500 millones de pesos extras para alcanzar el objetivo, agregados a los 2.500 millones que ya había entregado inicialmente.