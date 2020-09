Anuncian un sumario sanitario a diputada por evadir control carretero en Ñuble

La diputada Loreto Carvajal será sometida a un sumario sanitario para investigar la denuncia en relación a que este sábado habría evadido un control carretero en Yungay -región de Ñuble-, que realizaban Carabineros y el Ejército en el kilómetro 444 de la Ruta 5 Sur.

En entrevista con la Radio Biobío, la parlamentaria del PPD expresó que "yo soy diputada de Cabrero, de Yumbel y de toda la región de Ñuble, y como tal he ejercido de manera presencial mis labores, no solo en el Congreso (…), sino que también de manera presencial en el distrito”.

Por su parte, el intendente Martín Arrau reconoció a Emol que "efectivamente el día de ayer hubo una situación irregular con la diputada Loreto Carvajal en el control sur de la región del Ñuble, en donde no se le pudo controlar sanitariamente”.

La parlamentaria agregó que “nosotros tenemos la posibilidad… Yo no voy a renunciar a mi rol por un lado, responsabilidad en el sentido de información y de fiscalización en cualquier territorio de mi distrito, comprendiendo además que tengo obviamente mi habilitación, tengo mi credencial (…), pero además tengo, y se los puedo enviar, mi permiso sanitario al día como corresponde. Incluso el día de ayer también”, sostuvo.

"Estamos en estado de excepción, no en dictadura"

"Si aquí se pretende que un diputado, o el intendente pretende que yo me voy a quedar en la casa, no sé, viendo televisión, eso no va a ocurrir. Yo no voy a renunciar a mi rol fiscalizador. “No estaba yendo a comprar, ni me estoy movilizando para ir al supermercado, estoy movilizándome en el distrito para ejercer mis labores, y eso está sumamente constatado y lo he hecho cada día y sobre todo en semana distrital y cada momento en que he podido”, puntualizó Carvajal a la radio.

Asimismo, en su Twitter la diputada publicó lo siguiente: "Intendente @Arrau con más fuerza seguiré fiscalizando y haciendo la pega ! Estamos en estado de excepción NO en dictadura ..No me inhibiré de trabajar en la región por la gente ,el retroceso y la acciones en pandemia q ya suman más de 100 fallecidos requiere gestión verdad .!"

En tanto, la subsecretaria de Salud, Paula Daza, reconoció la situación durante el informe de hoy del Minsal sobre la pandemia.