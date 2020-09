Lavín asegura que tomará decisión presidencial después del plebiscito

El alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, sostuvo hoy que luego del plebiscito a realizarse el 25 de octubre, tomará una decisión respecto a una posible candidatura presidencial.

En conversación con el matinal de Chilevisión, "Contigo en la mañana", sostuvo que "no he tomado una decisión, probablemente la tomaré después del plebiscito, la gente no está pensando todavía en qué persona será el Presidente de Chile".

Responde a Carter

Por otro lado, le contestó al alcalde de La Florida Rodolfo Carter, quien lo criticó e incluso dijo que sintió "vergüenza ajena", al ver a Lavín disfrazado de Bernardo O'Higgins, en el matinal "Bienvenidos".

"Yo respeto su opinión, pero discrepo, uno puede cometer errores (…) pero buscamos acercar la vida diaria a la historia, el abrazo de Maipú, el 18 de septiembre (…) hay momentos para ser serios, para enseñar, reírse, así es la vida".