Diputada Loreto Carvajal asegura que "en ningún momento me he opuesto a un control sanitario"

En el día de ayer se dio a conocer que la diputada Loreto Carvajal (PPD) será sometida a un sumario sanitario en relación a una denuncia sobre la evasión de un control carretero en Yungay -región de Ñuble-, que realizaban Carabineros y el Ejército en el kilómetro 444 de la Ruta 5 Sur.

Ante este hecho, la parlamentaria- mediante una declaración – sostuvo que "soy diputada por el Distrito 19 que incorpora a todas las comunas de la Región de Ñuble, y, además, las comunas de Cabrero y Yumbel de Biobío. Por lo tanto, los traslados al interior de mi región son comunes los fines de semana.Desde que comenzó la crisis sanitaria en el país, he ejercido mi labor como parlamentaria en terreno y cumpliendo con mi labor presencia en la región y en el Congreso Nacional. Mi trabajo en terreno no ha cesado, ni cesará. Siempre tomando los resguardos sanitarios".

Agregó así que "desde un comienzo he tenido un respeto absoluto a las fiscalizaciones de la autoridad sanitaria, policial y militar. Desde un comienzo he sido una defensora del resguardo de la población frente a la crisis de salud pública que estamos enfrentando desde marzo.Públicamente, he solicitado a las autoridades del Gobierno Central que adopten las medidas sanitarias necesarias para resguardar a la población y he cumplido con las medidas dispuestas".

"En ningún momento me he opuesto a un control sanitario. He cumplido con todos los protocolos y documentación necesaria para transitar desde Biobío a Ñuble. Además, de descartar la existencia de un altercado con los funcionarios fiscalizadores".

La diputada indicó que el control se realizó y como cualquier ciudadana "he cumplido con los protocolos y con el procedimiento que corresponde".

"Al día de hoy no he recibido ninguna notificación por parte de Carabineros, Seremi de Salud, ni Fiscalía, y en caso que eso ocurra me pondré a disposición de la autoridad pertinente para aclarar lo denunciado por los medios de comunicación. Reitero e insisto, estoy a completa disposición de las autoridades competentes para responder a las acusaciones que se han difundido públicamente. Estoy y estaré a disposición de las instancias correspondientes para aclarar la situación difundida por los medios", sentenció.