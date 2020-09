FNE pide al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia una millonaria multa para Disney en Chile

Un duro revés para Mickey Mouse y la compra de FOX. La Fiscalía Nacional Económica presentó ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia un requerimiento contra The Walt Disney Company y su filial TWDC Enterprises 18 Corp. por haber entregado información falsa durante el proceso.

Según informó la FNE, Disney Matriz señaló durante 2018 que no contaba con ciertos antecedentes de Twenty-First Century Fox, Inc., algo que posteriormente no concordaba con los informes que entregó la misma empresa.

Por lo mismo, en el requerimiento la Fiscalía solicitó una multa de US$ 439 mil para Disney Matriz y de US$ 3,7 millones para su filial, totalizando US$4.1 millones.

El fiscal económico nacional, Ricardo Rioseco, señaló que "las multas solicitadas se explican por la gravedad de vulnerar el procedimiento de control de operaciones de concentración".

"Cuando las empresas entregan información falsa y no cumplen las medidas de mitigación, vulneran el principio de colaboración y de cooperación que inspiran el sistema de análisis de operaciones de concentración", agregó.

Los antecedentes que manejaba Disney corresponderían a estudios, análisis, informes o encuestas que contenían información referida a características del mercado afectado por la operación en Chile.

Además, debían enviar una comunicación escrita explicando las medidas de mitigación a todos los distribuidores de televisión de pago, para que estos tuvieran conocimiento de las clausulas para resguardar su posición negociadora, algo que no ocurrió dentro de los plazos.

