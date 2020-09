Robot gigante japonés logró dar sus primeros pasos en la vida real

Gundam es una serie de anime y manga extremadamente popular en Japón y en el mundo, tanto que ha logrado tener una cantidad impresionante de spin-offs y una cantidad increíble de videojuegos que no hemos logrado ver en su plenitud fuera de Japón.

Mobile Suit Gundam en la vida real

Es por lo anterior que Japón decidió crear un Gundam de tamaño real, el cual no solamente se ve increíble, sino que es funcional también. Si no nos crees, entonces te presentamos evidencia de ello.

Como parte de las cosas raras que han ocurrido este 2020, tenemos ahora a un robot gigante (o mecha, para los puristas) que ya se puede mover, aunque no logra hacerlo por si mismo, pues requiere de una plataforma trasera para poder moverse, así que básicamente caminar no es lo suyo.

Life-sized Gundam in Yokohama is now in testing mode.pic.twitter.com/51HVoraPb7 — Catsuka (@catsuka) September 21, 2020

Como podrás ver, este evento fue algo extremadamente llamativo para todos los ciudadanos de Japón y del mundo, pues esta serie no solamente tuvo un éxito en el país del sol naciente, sino que tiene adeptos en todo el mundo.

Sinceramente es algo muy impresionante, pero ahora queremos ver cómo funcionan sus cañones y sus armas de fuego, pues si llega un meteorito o una amenaza espacial, necesitamos un campeón que nos proteja. Obviamente no estoy hablando en serio pero sería muy interesante.

Ahora que si te quedan más ganas de saber cosas sobre esta importante franquicia, te dejamos a continuación nuestra reseña sobre el juego Mobile Suit Gundam Extreme Vs. Maxi Boost On, en donde podrás controlar no a uno, sino a incontables tipos de Gundam que han aparecido a lo largo de toda la historia de la franquicia.

Ahora solo nos queda esperar a ver qué nos tiene preparado Japón para un futuro no tan lejano, pues parece que esto solo es la punta del iceberg.