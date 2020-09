La promesa de Pamela Jiles: "Es altamente probable que el segundo retiro del 10% podría estar listo antes de Navidad"

"Es altamente probable que podamos llegar a la Navidad con este segundo retiro del 10% en sus bolsillos". Con esas palabras, la diputada Pamela Jiles (PH) sigue promoviendo un nuevo proyecto que permite retirar un segundo porcentaje de los ahorros previsionales para paliar la crisis del covid-19.

La parlamentaria ingresó dicho proyecto de reforma hace unos días, y este miércoles tendrá su primer trámite legislativo cuando sea revisado por la Comisión de Constitución. En caso de ser aprobado, pasará a Sala para su discusión y votación.

En conversación con radio Bío Bío, la periodista afirmó que "nos van a decir que se va a incendiar Chile nuevamente, que no corresponde un segundo retiro del 10%, pero la 'Abuela' va a seguir insistiendo en conjunto con todos ustedes".

"Es absolutamente necesario que todos ustedes sigan conversando, presionando a sus parlamentarios, a las autoridades y a los medios de comunicación, para que esta sea una tramitación rápida", agregó.

En esa línea, manifestó que "ya el primer retiro significó no solamente un alivio para las familias que hoy día sufren hambre y cesantía, sino que además una reactivación interesante de la economía global del país. Yo necesito que se escuche con mucha fuerza la voz de ustedes".

Respecto a los que manifiestan que dicho proyecto es apresurado, Jiles señaló que "seguramente los que dicen eso no están pasando hambre, no forman parte de los 2 millones de cesantes (…), no tienen deudas que los acogotan, ni les están embargando la casa".