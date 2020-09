La grave denuncia de negligencia médica contra la exPosta Central: "Mi primo estaba catalogado como covid para no hacerle autopsia"

Un grave caso de negligencia médica en el Hospital de Urgencia, ex Posta Central, denuncian los familiares de un ciudadano venezolano residente en Chile, que falleció el pasado lunes en el recinto asistencial por un procedimiento indebido y cuyo deceso -según relata su prima- "estaba catalogado como un caso positivo de covid-19 para evitar realizarle una autopsia".

En conversación con Publimetro, Lesny Theleste, prima de José Manuel González (30), de nacionalidad venezolana y que hace dos años residía en Chile, asegura que ingresó al recinto hospitalario de calle Curicó el pasado 2 de septiembre debido a un cuadro de Lupus que le fue detectado en 2013 cuando residía en la ciudad de Caracas, Venezuela.

"Cuando mi primo ingresó le hicieron un test PCR por protocolo y salió negativo. A partir de ahí, estuvimos en permanente contacto. Con los días le decían que le harían una diálisis, después otro día le decían que no, después que sería trasladado al Hospital San Borja, pero no se dio porque no habían camas disponibles. Finalmente el médico había tomado la decisión de realizar una diálisis porque no estaba sacando la toxina de su cuerpo, entonces el procedimiento era hacer un catéter".

A partir de ese momento comenzó el calvario para José Manuel González. Según narra su prima, los primeros dos catéter fallaron hasta que vino otro médico que se lo colocó en la clavícula. Sin embargo, "el domingo 20 -según cuenta Theleste- mi primo nos llama a las 11 de la noche, diciendo que el médico le puso mal el catéter, que estaba botando sangre, que le dolía mucho. El doctor le mandó a hacer presión manual hasta que dejara de sangrar, pero la sangre siguió y el enfermero estuvo horas haciendo presión", afirma.

Al día siguiente, Theleste señala que su primo llamó dos veces (una a las 5:00 y otra a las 5:50 horas) mientras seguía perdiendo sangre y agonizaba sin atención médica. "Le devolvimos las llamadas, pero no contestaba. A las 13:30 horas nos llamó el médico, diciendo que uno de los catéter le había perforado la arteria y que había fallecido producto de un paro cardiorespiratorio a las 8:30 horas".

José Manuel González falleció el pasado lunes - gentileza

Dirección habría reconocido el error

Theleste asegura que el enfermero que atendió a su primo se contactó con ellos entregándole su versión de los hechos, y que estaba dispuesto a ayudarlos en caso de alguna acción judicial. "Él hizo un informe y nos dijo que efectivamente mi primo agonizó toda anoche, pero el médico no hizo nada. Incluso nos contó que el médico se molestó porque interrumpió su hora de sueño", afirma la prima del fallecido.

Según el enfermero a cargo, el médico realizó varias llamadas solicitando un cirujano cardiovascular, pero finalmente no lograron conseguírselo. Por lo mismo, se tomó la decisión de que el personal de enfermería se quedara haciendo la compresión de sangre de forma manual.

Tras el deceso de José Manuel, este martes los familiares se reunieron con la dirección de la Asistencia Pública, en donde Theleste asegura que "el director reconoció que hubo fallas, y errores. Se abrió un sumario donde se suspendió al médico, nos dijo que nos quedáramos tranquilos que lo que pasó, pasó, y que ellos iban a tomar cartas en el asunto, pero yo no confío, porque él no va a salir a decir que hubo un error en la institución que él preside".

Catalogado como covid positivo

Otro hecho que molestó profundamente a los familiares de José Manuel González, es que al momento de retirar su cuerpo, el fallecido aparecía en la lista del hospital como covid positivo, situación que Lesny Theleste descarta tajantemente.

"Cuando me mostraron la lista que manejan donde guardan los cuerpos en el hospital, vi que mi primo estaba catalogado como covid positivo, entonces reclamamos por qué estaba catalogado así, porque al estar como covid a él no le hacen autopsia y no dejan que abran la bolsa, porque supuestamente él muere de covid. De hecho en la reunión que tuvimos se constató que le hicieron las pruebas de PCR y él salió negativo".

Ante este escenario, la familia del fallecido joven venezolano iniciará acciones judiciales en contra del médico, que según Theleste "no tenía las facultades para realizar dicho procedimiento. Yo quiero que se le revoque su licencia médica".

Posta Central: "Se le puso término al contrato del médico"

Contactados por Publimetro, desde el Hospital de Urgencia Asistencia Pública emitieron un comunicado donde señalan que "se le puso término al contrato" del médico que estuvo a cargo del procedimiento.

Asimismo, aclaran que "José Manuel se hospitalizó, se estabilizó y se decidió que era candidato a diálisis" reconociendo que "al momento de implantar el catéter para dicho procedimiento, una arteria fue lesionada lo que produjo una hemorragia que no cedió a maniobras de compresión llevándose a pabellón, tras lo cual el paciente falleció el lunes 21 de septiembre por la imposibilidad de parar el sangrado.

"Una vez presentado el caso a la jefatura, se procedió a realizar una auditoría médica para decidir si la situación amerita un sumario administrativo y de inmediato se le puso término al contrato del médico que realizó el procedimiento, separándolo del cargo. El cuerpo del paciente fue derivado al Servicio Médico Legal para determinar las causas directas de la lesión", agregan.

Sobre el hecho que José Manuel estaba catalogado como covid positivo en la lista de cuerpos fallecidos, desde el recinto hospitalario no se refirieron al respecto.