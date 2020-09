J.K. Rowling no se aburre de la polémica: recomienda sitio de insignias transfóbicas

Hace un par de semanas la autora de Harry Potter, J. K. Rowling, fue lapidada en redes sociales, al conocerse la temática de su nuevo libro "Troubled Blood": un hombre que se viste de mujer para cometer asesinatos.

Hoy la polémica es otra. Subió una imagen a Twitter con una polera que tenía el lema “Esta bruja no arde” y un link hacia un sitio web donde se venden pins y calcomanías transfóbicas, con lemas como ‘las mujeres trans son hombres’.

La imagen estaba acompañada por el texto: "Si eres (o conoces) una bruja que quiere una de estas, no compres a los oportunistas cínicos. Compre la mía en Wild Women”. Y luego, agrega como hashtag: ApoyaALasMuejresDeNegocios.

Sometimes a T-shirt just speaks to you…

(From https://t.co/hhOu3fO1rg, in case you know a witch who'd like one 😉) pic.twitter.com/T4E9OCMCMI

— J.K. Rowling (@jk_rowling) September 22, 2020