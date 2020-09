Sebastián Keitel pone término a 30 años de amistad con Erika Olivera por tratarlo de "poco hombre"

"Me parece poco hombre decir que un proyecto es populista, estoy acostumbrada, ya que no sólo él sino que otras personas me digan de esa manera, pero me parece poco hombre que se haya retirado, porque me habría gustado responderle por esta misma plataforma".

Esta es la frase que ayer dijo la diputada de RN Erika Olivera, luego de que Sebastián Keitel votara en contra del proyecto que cambia el nombre de recintos deportivos por el de destacados deportistas, y que tras emitir su sufragio se retirara.

Hoy, el diputado de Evópoli dio por terminada su amistad de 30 años con Olivera y anunció que remitirá los antecedentes a la Comisión de Ética.

"El calificativo no solo es peyorativo contra mi persona, sino que es discriminador (…) Lamentablemente su connotación en el lenguaje popular se ha utilizado para denostar a una minoría de nuestro país, que por años ha debido sortear la intolerancia y expresiones de este tipo", precisó el parlamentario.

"Esta discriminación me afecta profundamente porque he expresado en más de una oportunidad mi apoyo a las minorías sexuales, por lo que no puedo tolerar este tipo de situaciones", dijo.

Justamente este hecho se da luego de días que el parlamentario diera una entrevista junto a su hijo, refiriéndose sobre la homosexualidad de este último.